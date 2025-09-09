Francouzům vadí Macron a ještě víc škrty. Cestu z dluhové spirály nikdo nenabízí, popisuje Kalenda
Po devíti měsících opět hrozí, že ve Francii padne vláda. Opozice nesouhlasí s návrhem rozpočtu na příští rok, který představil premiér François Bayrou. Ten dlouhodobě poukazuje na to, že je potřeba snížit zadlužení Francie a hodlá ušetřit 44 miliard eur. „Premiérův návrh počítá s různými nepopulárními opatřeními. Tím nejprovokativnějším je zrušení dvou volných dní, to Francouze opravdu nadzvedlo ze židle,“ popisuje publicista František Kalenda.
Několik stran předložilo své alternativní návrhy rozpočtu, Socialistická strana přišla s přibližně polovičními škrty, naopak požaduje posílit příjmovou stranu rozpočtu a zdanit nejbohatší skupiny obyvatel.
„Radikální opozice, která je v Národním shromáždění nejpočetnější, tedy pravicové Národní sdružení a levicová Nepoddajná Francie, nechtějí šetřit vůbec a dlouhodobě navrhují spíš další obrovské výdaje,“ přibližuje.
Deficit má přitom letos dosáhnout 5,4 procenta HDP. V případě schválení premiérova návrhu by měl v příštím roce klesnout na 4,6 procenta, stále by ale patřil k nejvyšším v Evropské unii, stejně jako celkové zadlužení přesahující 110 procent HDP.
„Podle ekonomů nelze očekávat opakování řeckého scénáře, ale spíš postupný úpadek a navyšování dluhu, který bude čím dál dražší. Jeho obsluha už teď tvoří obrovskou položku rozpočtu, je to spirála, ze které je velmi těžké vykročit,“ dodává.
Ne Macronovi, ne škrtům
Časté střídání vlád prý Francouze příliš neznepokojuje. Bayrou je již pátým předsedou vlády během tří let a jeho popularita je extrémně nízká, což platí i pro prezidenta Emmanuela Macrona.
„Ať jmenuje kohokoliv, tak se dá očekávat, že veřejnost bude v krátké době automaticky proti němu,“ soudí publicista žijící ve Francii.
Macron v nedávném rozhovoru vyloučil, že by chtěl rozpustit parlament a vypsat nové volby. „Důvod je hospodářský, investoři se už teď na Francii dívají se znepokojením. Znamenalo by to několik měsíců nestability a možné neschválení rozpočtu, což by dále podráždilo finanční trhy,“ dodává.
Nový premiér by mohl vzejít z levicového bloku, který na počet mandátů zvítězil v posledních volbách. Macrona ale může odrazovat to, že i umírněná levice chce zrušit jeho důchodovou reformu, která například zvýšila věk odchodu do důchodu z 62 na 64 let.
„Francouzům už dlouho vadí Macron, které ho si se zaťatými zuby zvolili, ale nejvíc jim vadí to, že se vůbec mají dělat nějaké škrty. Společnost i politická scéna je v tomto neskutečně zaseklá, nikdo nepřichází s řešením a kdokoli se dotkne štědrého sociálního nebo důchodového systému, tak proti sobě popudí dvě třetiny společnosti,“ uzavírá Kalenda.
Je stav francouské ekonomiky hrozbou pro celou Evropskou unii? Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.