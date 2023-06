Strana Le Penové čelí podle uniklé zprávy obvinění z politického a ideologického sbližování s Moskvou

Francouzská krajně pravicová strana Národní sdružení, kterou mnoho let vedla několikanásobná neúspěšná kandidátka na prezidentku Marine Le Penová, čelí obvinění, že pomáhala ruské moci dostat se do Francie. Podle agentury AFP to tvrdí uniklé výňatky ze zprávy parlamentního vyšetřovacího výboru pro otázky zahraničního vměšování. Paříž 19:09 1. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marine Le Penová ve francouzském parlamentu | Zdroj: Profimedia

Dokument, jehož části na veřejnost unikly ve čtvrtek, tvrdí, že strana „sladila“ své postoje s „ruským diskurzem v době nezákonné anexe Krymu“ v roce 2014. Učinila to jen několik měsíců poté, co využila půjčku devět milionů eur (213 milionů korun) od První česko-ruské banky. Po zániku banky úvěr zdědila ruská firma Aviazapčast. Strana Národní sdružení byla do roku 2018 známá jako Národní fronta.

Zprávu vypracovala poslankyně Constance Le Gripová z centristické strany Obnova (Renaissance) francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Její výňatky zveřejnily stanice RMC a investigativní server Mediapart. Vyšetřování iniciovala samotná strana ve snaze utnout pravidelná obvinění z jejího sbližování s Ruskem.

Členové strany, kteří byli ve výboru, proti zprávě hlasovali, ta ale nakonec byla přijata 11 hlasy, vyslovilo se proti ní jen pět poslanců, řekl AFP zdroj z parlamentu. Ve verzi zprávy, která byla ve čtvrtek poslancům předložena – oficiálně má být zveřejněna až příští týden – Le Gripová píše, že vazba mezi Ruskem a krajně pravicovou stranou je dlouhodobá.

„Strategie politického a ideologického sbližování“ s Moskvou se začala zrychlovat a nabývat jasnějších obrysů od roku 2011, kdy se předsedkyní tehdejší Národní fronty stala Le Penová, uvádí se v textu. Le Penovou, kterou během prezidentské kampaně v roce 2017 přijal ruský prezident Vladimir Putin, obviňují její odpůrci z vazeb na Kreml dlouhodobě.

Strana i Le Penová ale po zahájení ruské invaze na Ukrajinu zmírnily svůj proruský postoj, uvádí zpráva. Vůdkyně francouzské krajní pravice zprávu vyšetřovacího výboru odsoudila jako „nečestnou a zpolitizovanou“. Minulý týden čelila dotazům této komise na možné politické protislužby výměnou za ruskou půjčku.

„Formálně popírám, že bych učinila jakékoli rozhodnutí, abych se někomu zavděčila,“ sdělila výboru Le Penová a dodala, že „půjčka nezměnila ani o píď názory, které byly vždy naše“. V podstatě „jsem se domnívala, že obyvatelé Krymu svobodně hlasovali o připojení k Rusku“, uvedla.

Stranu nyní vede sedmadvacetiletý europoslanec Jordan Bardella. Le Penová se loni na podzim vzdala předsednictví, aby se mohla plně soustředit na svou kandidaturu v prezidentských volbách.