Německý prezident Steinmeier připustil, že není vítán v Kyjevě. Plánoval cestu s polským prezidentem

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier v úterý při návštěvě Varšavy připustil, že není vítán v Kyjevě. Potvrdil přitom předchozí informace médií, že se chystal ukrajinskou metropoli navštívit. Polský prezident Andrzej Duda, s nímž se Steinmeier setkal, v uplynulých dnech podle německého prezidenta inicioval společnou cestu do Kyjeva, a to i s prezidenty tří pobaltských zemí - Litvy, Lotyšska a Estonska. Varšava 21:54 12. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý prezident Frank-Walter Steinmeier | Foto: Axel Schmidt | Zdroj: Reuters

„Byl jsem na to připraven. Ale zjevně - a to musím vzít v potaz - si to v Kyjevě nepřáli,“ řekl v úterý Steinmeier. Jeho země je přitom terčem kritiky kvůli dlouhodobé vstřícné politice vůči Rusku a nedostatečné reakci na ukrajinské žádosti o vojenskou pomoc či uvalení nejpřísnějších ekonomických sankcí na Rusko. Podle Steinmeiera byla plánovaná cesta míněna jako „silné znamení společné evropské solidarity s Ukrajinou“.

Ukrajinský velvyslanec v Německu Andrij Melnyk, který je známý svými až nediplomatickými vyjádřeními, už o víkendu řekl, že Ukrajina by uvítala spíše návštěvu kancléře Olafa Scholze než Steinmeiera. Návštěva prezidenta by podle něj měla jen symbolický charakter.

Melnyk v úterý televizím ProSieben a SAT.1 řekl, že Ukrajina zve šéfa německé vlády. „To jsme také tak komunikovali, že můj prezident a vláda se budou velmi těšit, až Kyjev navštíví spolkový kancléř Olaf Scholz,“ řekl ambasador. Při takové návštěvě podle něj má jít o to, aby Německo Ukrajině dodalo těžké zbraně pro boj proti Rusku. „Na to se můj prezident těší,“ řekl Melnyk.

Ukrajina po Německu žádá těžké zbraně jako bojové tanky, děla a systémy protivzdušné obrany. Mnoho dalších zemí NATO, jako Česká republika, se už pro dodávky těžkých zbraní rozhodly, zdůraznil Melnyk.

„Proto doufáme, že i v semaforové koalici brzy padne stejné rozhodnutí a že bude tato blokáda zrušena,“ řekl Melnyk. Pro dodávky těžkých zbraní Ukrajině se v pondělí vyslovila německá ministryně zahraničí (Zelení), ale sociálnědemokratický (SPD) kancléř se k tomu dosud stavěl zdrženlivě.

Deníku Der Tagesspiegel Melnyk nedávno řekl, že Steinmeier, který byl v minulosti i ministrem zahraničí, po desítky let „spřádal pavoučí sítě kontaktů s Ruskem“ a že vztah s Ruskem pro něj zůstává „něčím podstatným, dokonce posvátným, bez ohledu na to, co se děje“.

Steinmeier přitom nedávno připustil chyby v hodnocení ruské politiky a prezidenta Vladimira Putina. „Mé trvání na (plynovodu) Nord Stream 2, to byla jednoznačně chyba. Trvali jsme na mostech, ve které už Rusko nevěřilo a před nimiž nás naši partneři varovali,“ sypal si Steinmeier popel na hlavu.