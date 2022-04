‚Pane generále, poleťte s námi.‘ Američané předali ostatky generála Moravce se všemi poctami

„Pane generále, poleťte s námi.“ Na ploše vojenského letiště končí ceremoniál s předáním ostatků a vojenský historik Aleš Knížek zve kolegu generála k jeho poslednímu letu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas



Do Česka se v úterý po 74 letech vrátil generál František Moravec. Legionář a později velitel československé vojenské rozvědky je mimo jiné považovaný za duchovního otce operace Anthropoid, atentátu na Reinharda Heydricha za druhé světové války. Po komunistickém puči odešel generál Moravec znovu do exilu a do amerických služeb. Zemřel v roce 1966 coby Američan ve Washingtonu. U ceremonie ve Washingtonu byl i zpravodaj Českého rozhlasu. Washington 10:21 26. dubna 2022

„Pane generále, poleťte s námi.“ Na ploše vojenského letiště končí ceremoniál s předáním ostatků a vojenský historik Aleš Knížek zve kolegu generála k jeho poslednímu letu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Američané předali ostatky generála Moravce se všemi poctami. Více si poslechněte v reportáži zpravodaje Českého rozhlasu v USA Jana Kaliby

Tady na základně Joint Base Andrews u Washingtonu doprovázejí schránku s ostatky Františka Moravce i jeho potomci z americké části rodiny. Myšlenka repatriace ostatně vzešla právě od nich. Mimo jiné i z praktických důvodů – do Washingtonu to měli k hrobu beztak všichni daleko.

„Říkali jsme si, že je sám tady ve Washingtonu a že to není správné. Měl by být v Čáslavi, kde má a vždy bude mít rodinu nablízku, aby mohla navštěvovat jeho hrob a ctít ho. I pro mě je to jednodušší, v Čáslavi jsem častěji než ve Washingtonu. Chtěli jsme to udělat sami, vzala bych ostatky normálně do kufru. Ale v Česku se toho ujali a řekli, že to musíme udělat pořádně,“ popsala Radiožurnálu Anita Moravec Gard, vnučka Františka Moravce.

Moravcova vnoučata Alan a Anita Moravec Gard | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Je to velmi emotivní moment. Pro mě tenhle příběh znamená posílení vazeb mezi americkou a českou částí naší rodiny – některé příbuzné tam poprvé potkám až teď. Ale zároveň to vnímám jako posílení vztahu obou zemí,“ řekla Anita Moravec Gard, než coby doprovod ostatků svého dědečka vstoupila na palubu českého vojenského speciálu, spolu se svým bratrem Alanem.

„Pro nás je velmi dojemné, jak si i skoro 60 let po jeho smrti Češi našeho dědu pamatují a ctí ho. Moc nás to těší. Ani nevím, jak to vyjádřit. Prostě velmi dojemné,“ dodal Alan Moravec Gard.

Bojovník proti nacismu i komunismu František Moravec byl velitelem československého vojenského zpravodajství a u převozu jeho ostatků do Česka víc než půl století po smrti je i jeho současný pokračovatel v této funkci.

Generál Moravec se v doprovodu vnoučat a ministryně @jana_cernochova vydává na poslední let. Přistání v Čáslavi mezi 9-10 ráno.



Podle @DeptofDefense odpovídala ceremonie poctám pro US padlé vracející se ze zahraničí.@Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz https://t.co/R2YdNZVs06 pic.twitter.com/ZCtCLVW77m — Jan Kaliba (@JanKaliba) April 25, 2022

Jan Beroun vyzvedává hlavně Moravcovu roli v londýnském válečném exilu při plánování úspěšného atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, takzvaného „řezníka z Prahy“ a jednoho z nejvýše postavených nacistů.

„Pro Československo to znamenalo změnu pohledu mocností na Mnichovskou dohodu a úplně změnu na vývoj světové války. Vrací se zpátky do České republiky, do rodné země národní hrdina a ten odkaz je naprosto jasný zejména s tím, co se dnes odehrává na Ukrajině. Je potřeba za každé okolnosti hájit nezávislost země a svobodu a to pan generál Moravec dělal celý svůj život,“ řekl Beroun.

Repatriace ostatků generála Moravce byla zároveň posledním bodem pětidenní návštěvy české ministryně obrany Jany Černochové z ODS ve Spojených státech.

„Jsem velice ráda, že ostatky pana generála Moravce budou v České republice pár týdnů předtím, než si připomeneme 80. výročí hrdinské smrti parašutistů v kryptě v kostele svatého Cyrila a Metoděje,“ dodala Černochová.

Františka Moravce teď rodina znovu pohřbí v kolumbáriu čáslavského hřbitova. Jeho příběh očima amerických příbuzných si můžete poslechnout v nedělním Zápisníku zahraničních zpravodajů.