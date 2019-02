Analytici Freedom House zkoumají stav svobody pravidelně od roku 1973. Na základě předem stanovených parametrů hodnotí jednotlivé oblasti „indexem svobody“ a přidávají popis nejvýraznějších změn, jež v jednotlivých regionech pozorují. Závěry následně shrnují ve výroční zprávě nazvané Freedom in the World (Svoboda ve světě). Letos přitom podtrhují znepokojivý trend – úroveň svobody podle nich už třináctým rokem v řadě celosvětově klesá.

Organizace Freedom House dělí země na „nesvobodné“, „částečně svobodné“ a „svobodné“ (více o vzniku zprávy najdete na konci článku, pozn. red.) . Naznačený vývoj se nicméně týká všech tří kategorií. Rok 2018 znamenal pro 68 zemí úpadek politických práv i svobod, naopak zlepšení situace experti zaznamenali u 50 států. Celkově se však za posledních 13 let počet zemí spadajících do kategorie „nesvobodné“ zvýšil. Podle autorů dochází k tříštění tradičních demokratických hodnot, jakými jsou svobodné a rovné volby či svoboda projevu. Jako svobodné Freedom House označil 86 států, za částečně svobodné 58, v kategorii nesvobodných pak zůstalo 51 zemí.

,Nejhorší z nejhorších.‘ Z 50 zemí, které spadají do kategorie nesvobodné, získalo těchto 13 nejhorší skóre.

Výroční zpráva Freedom in the World hodnotí stav politických práv a občanských svobod ve světě. Skládá se z numerických hodnocení a podpůrných textů o 195 zemích a 14 teritoriích. Zprávu organizace vydává od roku 1973. Externí analytici při posuzování zemí a teritorií užívají kombinace výzkumu, konzultace s lokálními zdroji a informacemi z novinových článků, nevládních organizací, vlád a celé řady dalších zdrojů. Odborní poradci a regionální specialisté potom překontrolují závěry analytiků. Konečný produkt představuje konsenzus analytiků, odborníků a zaměstnanců Freedom House. Vlajkovou lodí organizace je výroční zpráva Freedom in the World. Organizace metodologii, na jejímž základě jednotlivé státy hodnotila, podrobně popisuje na svém webu.