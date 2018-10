Bavorský starosta před volbami: Máme se až moc dobře. Radikálové využívají strachu, že by mohlo být hůř

Josef Flatscher je starostou už skoro dvacet let. Tak jako drtivá většina bavorských starostů, i on je členem křesťansko-sociální unie CSU, která - s jednou výjimkou - vládne ve spolkové zemi absolutní většinou od roku 1957. Tuto neděli ale stranu čeká v zemských volbách podle průzkumů historicky nejhorší volební výsledek. Může za odliv voličů k Alternativě pro Německo (AfD) a uprchlická krize? Rozhovor Freilassing 6:24 14. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Flatscher, starosta bavorského města Freilassing | Foto: Pavel Polák | Zdroj: Český rozhlas

Zveřejněný předvolební průzkum předpovídá CSU pouhých 33 procent. Dělá si strana starosti? Je nervózní?

Pokud je člověk z minulosti zvyklý na určité výsledky, tak je to určitě věc, o které teď musí přemýšlet. Já jsem členem CSU třicet let a zažil jsem s ní mnoho dobrého díky konstantní a stabilní vládě. Z komunální úrovně malých obcí máme díky tomu větší vliv na zemskou vládu.

Doufám, že volby pro CSU dopadnou alespoň trochu dobře. Pokud se občané této země zamyslí, tak dojdou k tomu, že Bavorsko je na tom velmi dobře jako nikdy předtím. A to je zásluha CSU.

Proč CSU přesto ztrácí voliče? Navzdory dobré ekonomické kondici Bavorska…

Moje matka vždy říkala, že když se má osel příliš dobře, tak jde na led. To je přísloví, které to vysvětluje. Podle mého se máme v Bavorsku velmi dobře. Možná až příliš dobře.

Před námi nejsou žádné akutní výzvy, které bychom museli rychle zvládnout. Spíše tu existují obavy a strach z budoucnosti – z toho, že bude hůř. Tento strach podněcují radikální strany zleva i zprava.

Může za propad preferencí uprchlická politika kancléřky Angely Merkelové nebo obecně migrace?

Neexistuje jen jedna příčina, vždycky jich je více. Podle mého nebyla uprchlická politika úplně optimální. Nechci to vztahovat na konkrétní osoby, ale co lidé nemají rádi, je, když se vrcholní politici hádají.

‚Krizi jsme zvládli dobře‘

Máte na mysli spor předsedy CSU a současného spolkového ministra vnitra Horsta Seehofera a kancléřky Merkelové?

Můžu říct, že mám s oběma velmi dobré zkušenosti. Pomáhali mi oba. Myslím si ale, že tyto osobní záležitosti mezi nimi lidé nepřijali příliš dobře.

Vy jste kancléřce poslal v roce 2015 dopis. Co v něm stálo?

Šlo o uprchlíky. Pozval jsem ji do Freilassingu, aby si na místě udělala obrázek, co se na takzvaných ‚hot spots‘ děje. Požádal jsem ji o pomoc a finanční prostředky.

V Bavorsku jsme uprchlickou krizi zvládli dobře, protože instituce dobře fungovaly a protože jsme také měli spoustu dobrovolníků, kteří nám s tím pomáhali. Říkal jsem si, že by bylo dobré, kdyby se tu objevil někdo z vysoké politiky, aby projevil vděčnost těm lidem, kteří se starají.

‚83 národností a funguje to‘

Odpověděla?

Samozřejmě jsem dostal dopis, který obsahoval milá slova, ale upřímně řečeno: nebyly v něm odpovědi, ve které jsme doufali.

Jak velkou roli v předvolebním boji hraje téma migrace? Ve Freilassingu jsou plakáty protiimigrační AfD, na kterých požaduje, aby šly peníze na penze a ne ilegálním migrantům.

Samozřejmě že tohle téma je ve Freilassingu živé jako asi v celém Bavorsku. Tyto plakáty ukazují, že s takovými výkřiky je možné dělat politiku. Podle mě je to špatná politika, protože vyvolává strach.

V Bavorsku se lidem nežilo nikdy lépe než nyní. Když se podíváte na bilance, tak svobodný stát Bavorsko je v Německu jedničkou. Máme nejnižší nezaměstnanost, největší hospodářský výkon, jsme nejméně zadlužení, dobře vybavené obce. V Bavorsku nejsou výrazné rozdíly mezi jednotlivými okresy.

Co se tedy podle vás mělo před třemi lety během migrační krize udělat jinak?

Řada věcí. Nejprve je třeba – a v tom dávám kancléřce za pravdu – lidem říci, že to zvládneme. Jako šéfka jedné z nejbohatších zemí světa nemůže říct, že to nezvládneme. Ale po nějaké době měla také povědět, jak to zvládneme, co zvládneme a v jakém rozsahu. To se nestalo.

A z toho vyplývají všechny hádky a třenice. Protože se spousta lidí ptala, jak se s příchodem milionu lidí vyrovnáme. Nejde jen o finance, ale také o otázku, jak tyto lidi integrujeme.

U nás ve Freilassingu, kde žije 83 národností, to funguje. Jako starosta to můžu říct. Ale oni nepřišli najednou a ve velkém počtu, ale nýbrž v etapách jako gastarbajteři z Itálie, Turecka nebo Španělska.