Statisíce lidí opět protestovaly za lepší klima. Hojnou účast zaznamenala Itálie, Rakousko či Mallorca

V evropských městech v pátek vyšly do ulic statisíce mladých lidí v rámci demonstrací za lepší ochranu klimatu. V centru Říma protestovalo 200 000 lidí, dalších 150 000 demonstrantů hlásil Milán a podle pořadatelů celkem ve 160 italských městech žádalo politiky o rozhodnější postup proti oteplování planety přes milion mladých. Řím/Berlín/Vídeň 18:19 27. září 2019

Rekordně vysokou účast na protestech za větší ochranu klimatu v pátek zaznamenalo i Rakousko, například ve Vídni demonstrovalo rekordních 30 000 lidí.

Páteční demonstrace jsou vyvrcholením protestního Týdne pro klima, který začal minulý pátek, kdy do ulic po celém světě rovněž vyšly statisíce lidí. Pravidelné páteční protesty Fridays for Future (Pátky pro budoucnost) iniciovala před rokem švédská aktivistka Greta Thunbergová, která se zapojí do demonstrace v kanadském Montrealu.

Také v Gretině vlasti vyšli lidé do ulic větších měst, jako jsou Stockholm, Uppsala nebo Malmö. Dohromady byly různé akce a manifestace plánovány na více než 100 místech. Ve švédské metropoli Stockholmu se podle organizátorů demonstrace účastnilo až 40 000 lidí.

V Římě demonstrantům přálo slunečné počasí a centrem pochodovalo na 200 000 lidí, kteří nesli například transparenty s nápisy „Máme jen jednu planetu“ nebo „My jsme změna“. V Miláně se podle deníku La Repubblica na demonstraci se školáky často vypravili i jejich rodiče či prarodiče.

„V Římě bylo 200 000 lidí, to byla největší akce, následoval Milán se 150 000. V Neapoli bylo 80 000 lidí, 50 000 ve Florencii, 20 000 v Turíně a Bologni a 10 000 v Palermu a Bari,“ řekl médiím italský zástupce hnutí Fridays for Future Gianfranco Mascia.

Na vysoké účasti má zřejmě svůj podíl i ministr školství Lorenzo Fioramonti. Ten tento týden oznámil, že školám předal instrukci, aby případnou páteční absenci žáků kvůli účasti na demonstracích považovaly za omluvenou.

Rekordní účast v Rakousku i na Mallorce

„Dnes to bude největší klimatická stávka v dějinách Rakouska,“ prohlásila už dopředu Veronika Winterová z rakouské buňky hnutí Fridays for Future.

Policie jí později dala za pravdu, když odhadla, že ve Vídni demonstrovalo asi 30 000 lidí, v Innsbrucku kolem 18 000 a další tisíce mladých se podílely na akcích ve Štýrském Hradci, Bregenzi či Linci. Například jenom v posledně jmenované hornorakouské metropoli přišlo kolem 9000 lidí.

V německých městech byla páteční účast na klimatické stávce podle agentury DPA výrazně nižší než před týdnem. V Hamburku vzdorovalo deštivému počasí podle policie 3200 účastníků, v Mnichově se manifestačního průvodu centrem města zúčastnilo na 2000 lidí. Podobné akce byly ohlášeny v nejméně 65 německých městech.

Při teplotách kolem 27 stupňů v pátek zažil největší klimatickou demonstraci od počátku hnutí španělský ostrov Mallorca. Podle policejních odhadů se průvodu v Palmě de Mallorca zúčastnilo nejméně 5000 lidí.

Mládež na Mallorce nezůstala sama. Socialistický starosta Palmy José Hila prostřednictvím twitteru vyzval občany a firmy, aby se zapojily do boje proti změně klimatu, jejíž důsledky jsou podle něj „každým dnem zřetelnější“. „Naše město ležící přímo na pobřeží nepochybně pocítí strašné důsledky, pokud hladina moře stoupne,“ varoval Hila.

Páteční demonstrace začaly na Novém Zélandu, kde mladí lidé vyšli k parlamentu ve Wellingtonu. Obavu z globálního oteplování vyjádřili školáci také třeba v indickém městě Dharmsála, informovala agentura AP.