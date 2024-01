Fritzl by mohl být podmínečně propuštěn. Pachatel incestu už podle posudku není nebezpečný

Rakušan Josef Fritzl, který skoro čtvrt století věznil a sexuálně zneužíval svoji dceru, by mohl být přeložen z oddělení pro psychicky nemocné odsouzené do běžného vězení, kde by pak mohl požádat o propuštění. V úterý o tom s odvoláním na představitele soudu v dolnorakouské Kremži (Krems) informují tiskové agentury. Vídeň 17:22 16. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Fritzl v roce 2009 | Zdroj: Profimedia

Osmaosmdesátiletý Fritzl, který má ale už nové jméno, byl v roce 2009 odsouzen k doživotnímu trestu ve speciálním oddělení věznice pro duševně narušené pachatele.

Soud souhlasil s přemístěním Fritzla do normální věznice. Umožnilo by mu to požádat o propuštění Číst článek

Pokud by se dostal na běžné oddělení, mohl by 15 let po odsouzení požádat o podmínečné propuštění na svobodu. O možném přeložení do normálního vězení bude v nejbližších týdnech až měsících rozhodovat soudní senát na základě posudku, podle kterého i ze zdravotních důvodů už není Fritzl nebezpečný, řekl mluvčí soudu v Kremži Ferdinand Schuster.

Fritzelova právní zástupkyně německému deníku Bild řekla, že žádost o podmínečné propuštění připravila a že cílem je dostat jejího klienta do domova pro seniory.

Fritzl svoji dceru Elisabeth uvěznil ve sklepě domu v dolnorakouském Amstettenu, když jí bylo 18 let. V následujících letech s ní zplodil sedm dětí. Případ vyšel najevo v roce 2008, kdy jedno z vězněných dětí upadlo do bezvědomí a Fritzl svolil k jeho hospitalizaci.