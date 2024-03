Fronta na papeže. Svatopetrský chrám je o velikonočním týdnu cílem tisíců věřících

Křesťané po celém světě si připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jde o největší slavnost křesťanského církevního roku. Papež František bude sloužit mši a předá taky poselství i požehnání Městu a světu – Urbi et orbi. Zakončí tak týden velikonočních slavností plný průvodů, pochodů i náboženských obřadů. Frontu na mši s papežem Františkem přímo ve vatikánské bazilice svatého Petra vystál i zpravodaj Českého rozhlasu Martin Balucha. Řím 11:13 31. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Papež František bude sloužit mši a předá taky poselství i požehnání Městu a světu – Urbi et orbi | Foto: Yara Nardi | Zdroj: Reuters

Had lidí, kteří čekají na mši s papežem Františkem, se výrazně protáhl – z několika desítek na stovky metrů. Lidé už čekají po celém obvodu náměstí svatého Petra.

„Narodila jsem se a byla jsem vychovávaná jako katolík. Myslím, že tohle by měl aspoň jednou za život zažít každý křesťan,“ říká Victoria. Je ze Švýcarska a ve Vatikánu byla naposledy v září. To tu prý bylo ještě víc lidí. Tentokrát přijela se svým otcem. Velikonoce vnímá podobně jako Vánoce – děti dostávají dárky a lidé chodí do kostela.

Sestra Lilibeth má na sobě bílý čepec, bílé šaty a bílé tenisky. Je původně z Filipín, ale tady v Římě žije už jedenáct let: „Sloužím v kostele svatého Alfonse Maria z Liguori, který je tady v Římě, v ulici Via Merulana. Nejdřív jsem se ale musela naučit jazyk. To bylo velmi důležité, protože se staráme o hodně poutníků.“

Velikonoční triduum

Mše, kvůli které tisícovky věřících čekají dlouhé hodiny před bazilikou svatého Petra, je věnovaná všem kněžím. Zároveň se při ní ale taky světí oleje.

„To je vrchol této bohoslužby. Každá diecéze nebo farnost potom dostane část vysvěceného oleje. Papež tuto mši využívá taky k tomu, aby promluvil ke kněžím. Jsem si jistá, že jich tu bude dost. Někteří určitě přicestovali s poutníky,“ vysvětluje sestra Lilibeth.

Má pravdu, kněžích přicestovalo opravdu hodně. Čekají ve své vlastní frontě na mši, která je součástí velikonočního triduum neboli třídenní, které začíná velikonočním Zeleným čtvrtkem, pokračuje Velkým pátkem, Bílou sobotou a končí v Neděli zmrtvýchvstání.

Rentgen jako na letišti

Pro sestru Lilibeth jsou Velikonoce dlouhou cestou. „Nemůžete jako křesťan plně pochopit význam Velikonoc, pokud je nebude vnímat od samého začátku. Je to dlouhá cesta od ukřižování, utrpení Ježíše Krista až po zmrtvýchvstání. Velikonoce mají svou krásu. Každý člověk, křesťan a věřící je vnímá svým vlastním způsobem,“ říká filipínská řádová sestra.

Za ní stříkají fontány, kolem projíždějí čisticí vozy a policisté a had věřících se pomalu posouvá k bazilice. Každý musí ukázat vstupenku a projít bezpečnostní kontrolou. Abyste se dostali na mši do baziliky svatého Petra, musíte podstoupit stejnou proceduru jako na letiště. To znamená vytáhnout všechny věci, projít přes rentgen a nechat se zkontrolovat.

V bazilice svatého Petra má každý své místo. Papež je u oltáře, v prvních řadách jsou duchovní v bílých sutanách, bílých šatech a až o kousek dál trochu stranou jsou věřící.

Obřad mytí nohou

Papež František v bazilice svatého Petra promluvil k tisícovkám věřících. Vyzýval je k soucitu a nabádal je k tomu, aby se vyvarovali nepoctivosti a pokrytectví.

„Tahle mše je pro nás velmi důležitá a spojuje katolíky z celého světa,“ konstatuje bratr Nicolos z Tanzánie. V ruce drží sborník modliteb vytištěný speciálně pro tuto mši s papežem Františkem.

Svatý otec po bohoslužbě ve Vatikánu zavítal do římské ženské věznice, kde umyl nohy 12 ženám. František je prvním papežem, který tyto obřady slouží i mimo kostely a který do nich zapojil ženy.