Frontex poprvé operuje mimo Evropskou unii. Mise v Albánii je zkouškou pro možné nasazení v Africe

‚Poslanci nedokážou Johnsona umlčet.‘ Konzervativci stále věří, že Británie z EU odejde na konci října

„Měl dohodu. Vypadalo to, že máme potřebné hlasy. Proč to poslanci neschválili? Protože přesně to uděláme příští týden,“ říká ministr zahraničí Dominic Raab.