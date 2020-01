Evropská unie začala s rozšiřováním své pobřežní a pohraniční stráže. Bude mít tisíce příslušníků

Cílového stavu 10 tisíc strážníků dosáhne Evropská pobřežní a pohraniční stráž v roce 2027, většinou půjde o dočasně vysílané národní experty, jen necelou třetinu budou tvořit vlastní zaměstnanci unijní agentury.

Rychlé navyšování kapacit a s tím související prudký nárůst rozpočtu agentury původně některé státy kritizovaly. Premiér Andrej Babiš (ANO) při návštěvě Košic v roce 2018 označil Frontex za zbytečnou paralelní strukturu: „Chtěl bych, abychom si řekli, proč máme navyšovat počet policistů nebo pohraniční stráže z 1500 na 10 000. Kam půjdou, proč to tak je.“

I kvůli výhradám zemí jako Česko, Maďarsko nebo Polsko se nakonec agentura rozšiřuje pomaleji. Evropská komise původně doufala, že by se na 10 tisíc lidí mohla dostat do dvou let.

Reformovaná Evropská pobřežní a pohraniční stráž bude uniformovaná a v některých případech také ozbrojená, pokud s tím bude souhlasit stát, do kterého budou strážníci vyslaní. K dispozici dostanou vlastní techniku, jako jsou lodě, auta nebo vrtulníky.

Poroste také rozpočet agentury, ten je už teď trojnásobný oproti roku 2015, kdy vypukla migrační krize, v přepočtu jde o více než 8,6 miliardy korun ročně.

Nové pravomoci

Evropská stráž bude při ochraně vnějších hranic unie moci například kontrolovat identitu příchozích mimounijních občanů a vydávat nebo zamítat povolení ke vstupu na území států Evropské unie, budou-li s takovou pomocí státy nasazení souhlasit.

Frontex dosud sehrával spíše jen podpůrnou a koordinační úlohu. Jak Radiožurnálu před časem mimo záznam popsal jeden z expertů agentury nasazených v Itálii, úředníci Frontexu museli národní úřad žádat i několik týdnů předem o možnost zúčastnit se například námořní akce.

Unijní agentura také bude moci vytvářet mise do zemí mimo Evropskou unii a pomáhat tam s kontrolou hranice, pokud s tím bude příslušný stát souhlasit.

Ochrana hranic

Ochrana hranice i po reformě Frontexu dále zůstává odpovědností příslušných států na vnější hranici unie. Pro členské země totiž jde o jednu z nejcitlivějších pravomocí, o kterou nechtějí přijít a předávat ji na unijní úroveň.

Národní úřady nad Evropskou pohraniční a pobřežní stráží převažují i co do počtu. Zatímco cílový stav Frontexu je 10 tisíc strážníků, už teď v zemích Evropské unie na ochranu hranic dohlíží desetinásobek národních policistů a úředníků.

Usnadnění návratů migrantů

Evropská pobřežní a pohraniční stráž získává nové pravomoci i v oblasti návratové politiky. Bude moci například vytipovávat mimounijní občany, kteří nemají šanci svůj pobyt legalizovat nebo získat cestovní dokument a urychlit tím návratovou proceduru.

Rozhodnout o zamítnutí žádosti o azyl, vyhoštění ale i nadále zůstává na imigračních úřadech národních států. Unijní stráž ale může pomoci s logistikou.

„Nabízíme místa v komerčních letech. Státy tuto službu mají ve velké oblibě. Dokážeme s aerolinkami vyjednat flexibilní letenky, které umožní i na poslední chvíli změnu jména pasažéra, něco takového není obvykle možné,“ popsal v rozhovoru pro týdeník Politico výkonný ředitel Frontexu Fabrice Leggeri.

Evropská komise usiluje u zjednodušení a urychlení návratových procedur, ale na reformě azylové politiky se unijní státy už několik let nemohou dohodnout kvůli sporům o migrační kvóty.