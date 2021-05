Německo podle médií zatklo muže, který pro ruskou FSB kupoval součástky pro raketový program

V Německu byl v úterý zatčen obchodník, který podle státního zastupitelství nakupoval pro ruskou tajnou službu FSB technicky vyspělé součástky určené ruskému zbrojnímu průmyslu. Po vývozu do Ruska byly použity v tamním raketovém programu. Jedná se o další z řady odhalených nákupů, které ruské tajné služby uskutečnily na německém území, informoval v pátek na svých stránkách magazín Der Spiegel. Berlín 20:18 21. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Německu byl v úterý zatčen obchodník, který podle státního zastupitelství nakupoval pro ruskou tajnou službu FSB technicky vyspělé součástky určené ruskému zbrojnímu průmyslu (ilustrační foto) | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

Obchodník Alexander S. čelí obvinění, že pomohl ruskému státnímu příslušníkovi Sergeji K. vyvézt do Ruska výrobky německého přesného strojírenství.

Vyšetřovatelé Rusa podezřívají, že působil jako agent ruské Federální služby bezpečnosti (FSB) s cílem obstarávat Kremlu důležité zbrojní komponenty. Zatčeného obchodníka prokuratura v Lipsku obvinila ze spolupráce s „tajnou službou cizí moci“, píše Der Spiegel.

Údajný ruský agent je dále podezřelý, že přes krycí firmu nakupoval zbrojní součástky od nejmenované společnosti v bavorském Augsburgu. Německý soud v březnu jejímu řediteli vyměřil trest v délce tří let a devíti měsíců za porušení embarga, které Evropská unie v roce 2014 uvalila na vývoz zbraní do Ruska.

Součástky, které se v tomto případě s pomocí odsouzeného muže podařilo ruské tajné službě vyvézt do Ruska, byly oficiálně určeny pro plynárenský a ropný průmysl.

Podle zjištění magazínu nicméně skončily v ruském státním podniku OKB Novator, který vyrábí mimo jiné jaderné rakety s plochou dráhou letu. Soud neuvěřil mužově obhajobě, že o konečném odběrateli zboží nevěděl.

V lednu 2020 byl za porušování zbrojního embarga do Ruska odsouzen k devíti letům vězení jiný obchodník ruského původu, který v Německu žil 25 let. Do Ruska se mu podařilo vyvézt mimo jiné chemikálie pro pohon raket.

Vysoce jedovatou látku dekaboran převezl do Ruska z části obyčejnou leteckou linkou do Moskvy, čímž smrtelně ohrozil další osoby.

Nové poznatky o činnosti ruských tajných služeb v Německu vyplývají na povrch v době, kdy německo-ruské vztahy procházejí hlubokou krizí způsobenou hackerským útokem na německý parlament, Moskvě přičítanou vraždou Čečence Zelimchana Changošviliho v berlínském parku Tiergarten či otravou ruského opozičníka Alexeje Navalného a jeho následným uvězněním v Rusku.