Nejvyšší soud Peru zrušil milost pro Fujimoriho. Bývalý prezident musí zpět do vězení

Fujimori, kterému je nyní 80 let, byl prezidentem Peru v letech 1990 až 2000. Po ukončení funkčního období utekl před soudním stíháním do Japonska. Po vydání do Peru byl v roce 2009 odsouzen k 25 letům vězení za porušování lidských práv, za podíl na smrti 25 lidí a také za účast na korupci.

Kuczynski udělení milosti Fujimorimu vysvětlil zdravotními důvody. Mnozí jsou ale přesvědčení, že Kuczynski tak učinil, aby se loni v prosinci vyhnul sesazení z úřadu hlavy státu parlamentem kvůli podezření z korupce. To se mu také podařilo právě zřejmě díky milosti, za niž ho několik opozičních poslanců při hlasování podpořilo.

Nicméně letos v březnu nakonec Kuczynski z prezidentského úřadu sám odstoupil, a to den před tím, než měl zákonodárný sbor znovu hlasovat o jeho sesazení. Učinil tak poté, co opozice zveřejnila videonahrávky, na nichž údajně vládní poslanci uplácejí kolegy v parlamentu, aby hlasovali proti odvolání prezidenta.

Nejvyšší soud milost udělenou Kuczynským shledal nezákonnou a zrušil ji. Z tohoto důvodu také nařídil opětné uvěznění Fujimoriho.