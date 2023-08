Fukušima vypouští kontaminovanou vodu. Úroveň radioaktivity je hluboko pod limitem, ukazují testy

Úroveň radioaktivity ve vodě, kterou začalo Japonsko ve čtvrtek vypouštět do moře z poškozené jaderné elektrárny Fukušima, je hluboko pod povolenou normou. Podle agentury AFP to v pátek uvedla firma TEPCO, která elektrárnu provozuje, na základě rozboru vzorků odebraných z vypouštěné vody. Kritici procesu ale vyjadřují obavy z možných dopadů dlouhodobého vypouštění vody obsahující radioaktivní tritium do Tichého oceánu.

