Vlády by měly dotovat obnovitelné zdroje místo fosilních paliv, radí expertka. Stabilizují tak klima

Zažili jsme podle měření meteorologů nejteplejší léto v historii a sami si v daních platíme další přikládání pod kotel. To plyne z toho, kolik peněz vlády jednotlivých zemí navzdory závazkům vydávají na dotování fosilních paliv. V Česku i v největších ekonomikách světa je to stále násobně víc, než kolik peněz míří do rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Ty jsou přitom podle vědců jedním z řešení, jak stabilizovat klima. Nové Dillí 12:49 8. září 2023

V Indii se k víkendovému setkání scházejí zástupci zemí G20, největších ekonomik světa včetně Spojených států, Evropské unie nebo Číny. Skupina se už před 14 lety zavázala k tomu, že utlumí dotování fosilních paliv.

Jenže místo toho objem peněz, kterými vlády jednotlivých zemí podporují ropný, uhelný či plynařský byznys, naopak roste. Loňský rok byl dokonce rekordní, jak vyplývá ze studie Mezinárodního institutu pro udržitelný rozvoj.

„Je pochopitelné, že během krize vlády pomáhají svým občanům. Jenže dotování fosilních paliv je extrémně neefektivní způsob, jak pomáhat chudým. Je to tak jednoduše proto, že nejvýhodnější je to pro ty, kdo spálí nejvíc benzinu, nafty nebo plynu. To je bláznivé, nedává to smysl,“ vysvětlila při prezentaci studie její spoluautorka Tara Laanová. „My zemím doporučujeme tyto dotace zrušit a ušetřené peníze cíleně rozdělit potřebným. Tím omezíte emise a mnohem efektivněji řešíte chudobu,“ dodala.

Právě podpora spotřebitelů tvořila velkou část dotací, ale vlády zemí G20 masivně posílaly veřejné peníze také do rozvoje nových projektů s fosilními palivy.

„A to je naprosto v rozporu s tím, co nám říká věda o klimatu. Mezinárodní energetická agentura v roce 2021 uvedla, že abychom udrželi globální oteplování v relativně bezpečných mezích, nesmíme už investovat do žádných nových projektů fosilních paliv. A přesto se to děje, a stále víc,“ kritizovala odbornice.

Celkově podle její studie země skupiny G20 loni poskytly na podporu fosilních paliv v přepočtu 32 bilionů korun, tedy 32 tisíc miliard. Zároveň fosilní byznys hlásí rekordní zisky.

Investice do obnovitelných zdrojů

Také Česko podle analýzy Centra pro dopravu a energetiku podporuje fosilní paliva částkami v řádu stovek miliard korun ročně z veřejných peněz. Současně pro Česko i země G20 platí, že do podpory obnovitelných zdrojů jdou částky výrazně nižší

„Víme, že investice do obnovitelných zdrojů energie musejí vzrůst asi na trojnásobek, abychom byli schopní udržet globální oteplení pod hranicí 1,5 stupně Celsia. Je tu tedy hodně prostoru pro veřejné investice do zdrojů čisté energie. A to může podnítit také soukromé investice,“ vyjmenovala Laanová.

A doplnila, co by podle jejího výzkumu měly země světa dělat, aby se co nejrychleji zbavily závislosti na fosilních palivech, která pomohla rozvoji civilizace, ale teď ji naopak ohrožují.

„Zrušit všechnu podporu fosilním palivům z veřejných peněz by byl samozřejmě dobrý začátek. Pomohlo by také nastavit minimální uhlíkovou daň, použít výnosy z toho všeho k podpoře nízkopříjmových domácností, rychle navýšit podporu obnovitelných zdrojů energie a také zajistit, že tento přechod k čisté energetice bude spravedlivý pro komunity závislé na fosilních palivech,“ popsala dále expertka.

Zemí G20, která zatím jako jediná udělala první krok a zveřejnila letos v létě rámec pro rušení dotací pro fosilní paliva, je Kanada, kde už tento rok při požárech shořela plocha větší než dvě České republiky.