Výcvik, zbraně i ochrana. G7 oznámila trvalou podporu Ukrajině. Po Kyjevu ale za to žádá reformy

Expertka: Zelenskyj čekal od summitu víc. Ukrajině může pomoci vyhrát válku jen technologická převaha

„Zelenskyj by byl přirozeně rád, kdyby se Ukrajina stala členskou zemí kvůli bezpečnosti země i kvůli tomu, že by to bylo během jeho prezidentství,“ doplňuje ukrajinistka Lenka Víchová.