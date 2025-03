Gabal: Evropa musí být nekompromisní. Je tu naděje, že po Putinovi represe v Rusku skončí

Na přístupu Američanů ke Kremlu děsí sociologa a někdejšího politika Ivana Gabala vstřícnost k ruským imperiálním ambicím a bezohlednost k Ukrajincům. Těší ho naopak, že se na pomoci Kyjevu shodly některé evropské i další země. „Je to pokrok – je to dobrovolná spolupráce nad rámec Evropské unie. Proto Jsou tam i Britové, Kanaďané, generální tajemník NATO,“ hodnotí pro Český rozhlas Plus.

30. března 2025