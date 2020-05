Rekonstrukce Gabčíkova na Slovensku pokračuje navzdory koronaviru. Pracovníci dostali výjimku

První loď, která kdy z plavebních komor Gabčíkova proplula, vezla tehdejšího předsedu slovenské vlády Vladimíra Mečiara. Od té doby se touto trasou vydává ročně 15 tisíc lodí, s nimi půl milionu lidí a šest milionů tun zboží.

Jedna z komor je v tuto chvíli nefunkční. Mění se její dvoukřídlá vrata, která po částech vážících přes 100 tun spouští k suchému dnu obrovský jeřáb.

Střeží to Dušan Volenský, technický ředitel Vodohospodářské výstavby. „Ten díl je dolů spouštěn v horizontální poloze. Dole jsou připravená takzvaná ocelová lůžka, do kterých ten díl posadíme. Má celkově 109 tun. Dojde k zaměření, jestli nedošlo při transportu nebo dalšími vlivy k nějaké deformaci dílu, a následně konstrukci - zase pomocí tohoto jeřábu, který má nosnost přes 500 tun - z horizontální polohy postaví do vertikální polohy a dojde ke svaření ke stávajícím částem,“ popsal Volenský Radiožurnálu.

První komora by měla být hotová do začátku příštího roku a pak se stavbaři vrhnou na další. Zakázku na celou stavbu získal Metrostav.

Jako do všeho ostatního, i do rekonstrukce vstoupila pandemie koronaviru a dosavadní plán zbrzdila zhruba o šest týdnů.

„Získali jsme výjimku jako projekt kritické infrastruktury. Získali jsme diplomatickou nótu, tam byly konkrétní soupisy lidí. Následně jsme pro každého zaměstnance nebo pracovníka museli vystavit potvrzení, že je tady zaměstnán. Tento člověk musel absolvovat vyšetření v Čechách, které platilo 96 hodin. Když překročil hranice, musel se znovu nechat vyšetřit na covid-19 i na Slovensku. A pokud měl tato dvě vyšetření negativní, tak jsme je pustili na staveniště,“ dodal Volenský.

Rekonstrukcí komor by se měla zajistit výroba elektřiny na další dvě dekády a také lepší splavnost řeky. Modernizace se z velké části zaplatí z eurofondů.