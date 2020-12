Zachránil tisíce etiopských Židů. ‚Dodnes mám husí kůži. Byla to jedinečná operace,‘ říká agent Mosadu

„Ze súdánské operace si pamatuju téměř každou minutu, protože byla tak strašně jiná a jedinečná,“ říká bývalý agent Mosadu Gad Šimron, který se na počátku 80. let podílel na záchraně tisíců etiopských Židů v „nepřátelském“ Súdánu. Detaily tajné operace, jejímž úkolem bylo dostat etiopské Židy z hrůzných podmínek súdánských táborů a následně je díky námořním a leteckým akcím dopravit do Izraele, nyní popisuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Pravděpodobně by odvětil něco ve smyslu: „Promiňte pane, my nejsme humanitární organizace. Tohle není náplní naší práce, požádejte o to Červený kříž.“ A proto byla tahle operace skutečně jedinečná.

Gad Šimron, který se narodil v roce 1950, je izraelský novinář, spisovatel a bývalý agent Mosadu. Vystudoval historii a jihovýchodoasijská studia na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V 70. letech začal pracovat pro veřejnoprávní rozhlas a do svých řad ho tehdy naverbovala také izraelská tajná služba Mosad. Deset let se pak podílel na operacích v nejrůznějších koutech světa.

Nikdo neví, jaký je přesný historický původ etiopských Židů. Po tisíce let byli odříznuti od židovského světa, a když je po této dlouhé době objevili, byl to exotický kmen hlásící se k judaismu, který ale neznal hebrejštinu a také jejich svátky byly trochu jiné. Od začátku 20. století začali někteří z nich přicházet do Izraele, ale nikdo nevěděl, jak s nimi zacházet. Velká změna přišla na počátku 70. let, kdy se jeden z předních izraelských rabínů postavil za lidi z etiopské komunity a prohlašoval: „Jsou sice trochu jiní, ale jsou to Židé.“

Vraťme se ale na začátek. Jak vůbec vznikla ta myšlenka vybudovat rezort jako krytí pro záchranu tisíců etiopských Židů? Celý ten příběh je skutečně ohromující a hned na začátku bych chtěl zdůraznit, že skutečnými hrdiny operace jsme nebyli my z Mosadu, lidé z námořnictva nebo piloti vzdušných sil, kteří přistávali uprostřed pouště. Opravdovými hrdiny příběhu byli etiopští Židé, kteří se vydávali na dlouhou cestu, aby si splnili sen a dostali se do Sijónu. Pojďme tedy k tomu, jak to všechno začalo.

Z Chartúmu vedla k Černému moři jediná, asi 1100 kilometrů dlouhá cesta pouští bez pumpy, opravny nebo hotelu. Představte si, že po ní jedete v noci a najednou vidíte, jak se k vám něco přibližuje, ale nedokážete rozeznat, co to je, protože místní řidiči jezdí bez zapnutých světel. Je zázrak, že se nám žádná vážnější dopravní dohoda nestala.

Řekl bych, že to byla sionistická operace ve stylu Jamese Bonda. Měli jsme šarvátky s armádou, stříleli na nás, zatkli nás – i mě zadrželi a vyslýchali – a neustále tu bylo riziko autonehody. Zapomeňte na to, jak vypadají silnice v Evropě.

Pamatuju si, co mi řekla matka několik let poté, když se o operaci dozvěděla: „Neměl ses té cesty zúčastnit.“ Lidé si dnes dokážou jen těžko představit, jak Súdán na začátku 80. let vypadal. Byla to země třetího světa v pravém slova smyslu. Znáte Murpyho zákon „Co se může pokazit, to se pokazí“? To není Murphyho zákon, ale zákon Súdánu. Byla to skutečně nepřátelská země, kde jsme museli pracovat v plném krytí, a já si tehdy kolikrát řekl: „Co tady ksakru vlastně dělám?“.

Etiopané začali prchat do sousedního Súdánu, kde končili v opravdu strašlivých uprchlických táborech a odtud židovská komunita vyslala zprávu: „Prosím, pomozte nám. Chceme do Izraele.“ Súdán byl černou dírou, o které jsme skoro nic nevěděli. Na místo byl tehdy vyslán Danny, velmi odvážný, i když někdy trochu lehkomyslný agent Mosadu, který do Súdánu odcestoval jako antropolog a začal v táborech pátrat po etiopských Židech.

Když je konečně našel, nevěřili mu, že to je Žid. Danny měl blonďaté vlasy a modré oči, oni si ale mysleli, že všichni Židé jsou černí. Tak jim řekl: „Dobře, je pátek, pojďme se společně pomodlit.“ Po modlitbě uznali, že je skutečně Žid, i když pro ně trochu legrační.

To byl jeho první kontakt s etiopskými Židy, musel ale vyřešit mnohem zásadnější problém – jak je ze Súdánu, který byl pro Izrael nepřátelskou zemí, dostat ven. Menší skupinky se sice podařilo dostat za pomoci humanitárních organizací do Evropy a odsud do Izraele, šlo ale pouhé jednotky, maximálně desítky lidí. Situace v uprchlických táborech se mezitím dál zhoršovala.

Můžete popsat, jak podmínky v súdánských uprchlických táborech vypadaly?

Palestinské uprchlické tábory v Gaze byly v porovnání s tábory v Súdánu Beverly Hills. Bylo to příšerné místo, kde lidé umírali hlady, a svět to příliš nezajímalo. Izrael byl tehdy jedinou zemí, která se uprchlíky snažila dostat ven.

Danny se mezitím vrátil zpátky do centrály s tím, že transport malých skupinek Židů za pomoci humanitárních organizací není dost. Z Etiopie neustále přicházeli další Židé, kteří v Súdánu žili v naprosto příšerných podmínkách. Navíc museli své náboženství skrývat, což pro ně bylo hrozně těžké, protože byli ortodoxní.

Nakonec bylo rozhodnuto, že potřebujeme „modus operandi“ pro přesun velkých skupin Židů ze Súdánu, jinak přijde katastrofa. Danny se začal rozhlížet, až narazil na bývalý rezort, který v polovině 70. let patřil investorům z Itálie.

Bylo to jedno z nejkrásnějších míst na světě. Úžasné prostředí s nádhernými korálovými útesy, kde nikdo nebyl. Súdánské pobřeží Rudého moře je asi 700 kilometrů dlouhé, sem tam je nějaké město a pár vesnic, ale jinak je opuštěné. Italští investoři si řekli, že to je ideální místo pro vybudování nejlepšího rezortu pro potápění na světě. Udělali ale jednu chybu: nevzali v potaz onen súdánský zákon, o kterém jsem mluvil „Jestli se má něco pokazit, pokazí se to“.

Neznali Súdán a věřili tamním představitelům, kteří jim dokola slibovali, že vybudují silnici do nejbližšího města, že na místě zavedou elektřinu a řadu dalších věcí, které se ale nestaly. Myslím, že to trvalo jednu sezonu, než jim došlo, jak je to beznadějné. Turisti přeci nebudou chtít jezdit někam, kde není elektřina, neteče voda a k letišti vede jen prašná cesta. Jednoho dne se proto sbalili a zmizeli.

A tohle místo Danny objevil. Vymyslel, že si letovisko pronajmeme od súdánské vlády, zrekonstruujeme ho a postupně ho rozběhneme, mezitím nám ale poslouží jako krytí pro operaci. Tak tenhle neuvěřitelně úžasný rezort znovu ožil.

Celé to je opravdu fantastický příběh. Měli jsme krycí cestovní kancelář ve Švýcarsku, která si od súdánských úřadů pronajala letovisko s příslibem, že Súdán dostane na světovou mapu potápěčského turismu. Začali jsme opravovat pokoje, rozběhli klimatizaci a další věci, a mezitím probíhaly jednotlivé mise na záchranu Židů z uprchlických táborů.

Věřte nebo ne, naše letovisko začalo skutečně fungovat. Evropští turisté přilétali do Chartúmu a odsud do Port Súdánu, kde jsme je vyzvedli s náklaďáky a džípy a odvezli do letoviska. Zažili úžasný týden plný potápění. Měli jsme skvělou výbavu i instruktory, z nichž někteří dříve pracovali pro izraelské námořnictvo.

Gad Šimron v recepci letoviska, kterou střežil portrét súdánského diktátora Džafara Nimeiryho | Zdroj: archiv Gada Šimrona

Byl to zázrak uprostřed ničeho. Turisté si mohli dopřát teplou sprchu, tři jídla denně, potápění. Bylo to sice trochu dražší, čekací listinu jsme ale měli plnou a dokonce jsme začali vydělávat peníze. Krycí operace vždycky něco stojí, my jsme ale naopak vydělávali, rezort se totiž velmi rychle stal jedním z nejpopulárnějších míst v Súdánu, což je celkem legrační.

Přes den jsme bavili turisty, tancovalo se, já jsem byl třeba instruktorem windsurfingu, další instruktory potápění nebo řidiči a pak jsme na dvě noci mizeli pryč, protože jsme měli skutečnou práci – pašovat uprchlíky ven z táborů.

Jako dojemný hollywoodský film

Bylo těžké je dostat ven? Jak tyto operace probíhaly?

Přímo do uprchlických táborů jsme nemohli, protože by tam každý běloch působil jako slon v obchodě s porcelánem. To měla na starost skupina mladých odvážných etiopských Židů, kteří přesun v táborech organizovali.

S nimi bylo domluveno, aby v pátek v osm hodin přivedli 250 lidí do opuštěného lomu vzdáleného šest kilometrů od tábora. Uprchlíci dostali za úkol, aby nechali hořet oheň v chatrčích, aby si ostatní mysleli, že tam pořád jsou, a nesměli o tom s nikým mluvit.

Cesta z letoviska na místo určení byla asi 700 kilometrů dlouhá. Měli jsme s sebou vodu, jídlo, benzin, abychom byli co nejvíc soběstační. Vždycky jsme vzali dva náklaďáky a jeden pick-up. Když jsme přijeli k lomu, byla tma. Najednou se ozval pískot a pouhých 20 metrů od nás se zničehonic zjevilo 250 lidí a šli k nám. Starší lidé, matky s dětmi, mladí muži a ženy, všichni začali nastupovat do přistavených náklaďáků.

To musel být emočně velmi vypjatý moment. Jak jste se tehdy cítil?

Věřte mi, bylo to jako scéna z dojemného hollywoodského filmu. Bylo to neuvěřitelné. Dodnes mám husí kůži, když o tom mluvím. Ale zpátky k příběhu.

Když všichni nastoupili, vydali jsme se s přeplněnými náklaďáky na dlouhou cestu k břehům Rudého moře. V Súdánu vládla vojenská diktatura, kde byli všichni podezřelí z osnování útoku, a na každých 50 kilometrech stály silniční zátarasy s policisty nebo armádou.

Operace jsme vždy prováděli v pátek, protože to je takový „muslimský víkend“ a súdánští policisté i vojáci bývali namol. Pili speciální lihovinu z datlí – kdybychom já nebo vy něco takového vypili, bylo by do deseti sekund po nás, oni ale byli veselí. To bylo zároveň nebezpečné, my jsme ale nikdy nebyli ozbrojení. Když u sebe máte zbraň, pravděpodobně ji použijete, to by ale situaci jen zkomplikovalo. Měli jsme proto velice jednoduchou taktiku.