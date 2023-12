FBI dopadla hackery, kteří napadli i české společnosti. Celosvětově způsobili škodu za stovky milionů dolarů

Hackeři z BlackCat napadeným firmám pomocí škodlivého softwaru zašifrovali data a za jejich opětovné zpřístupnění chtěli zaplatit. Svou metodu navíc skupina prodávala na takzvaných darknetových fórech.

Využívali ji tak i další hackeři, kteří potom BlackCat odváděli část zisků z výkupného. Pokud nějaká firma nezaplatila, hackeři na darknetu zveřejnili ukradená data.

Podle amerického ministerstva spravedlnosti pomáhala FBI s dopadením hackerů řada mezinárodních partnerů. Vyzvalo také postižené firmy, aby se ozvaly. Budou mít možnost použít software, který zašifrovaná data odemkne.

Využít toho chce i společnost Newton Media, která se dlouhodobě zabývá monitoringem a analýzou tuzemských médií. „Chtěl bych to z principu zkusit, byla by škoda se neozvat. Mohla by to být taková tečka za příběhem,“ sdělil Hospodářským novinám majitel Newton Media Petr Herian.

„Naštěstí se nám už dříve podařilo obnovit naše služby v plném rozsahu, takže na tom nejsme závislí,“ dodal.

Hackeři podle informací Newtonu cílili na technologickou i komunikační infrastrukturu. Vyřadili z provozu aplikace NewtonOne a Anopress a paralyzované byly i e-mailové servery. Klientská data neunikla ani nebyla poškozena.

Deník uvedl, že podle údajů kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies čelila za poslední půlrok ransomwarovému útoku každá 39. společnost v Česku. Týká se to například Ředitelství silnic a dálnic, jaderné fakulty ČVUT, Českého rozhlasu, OKD nebo několika nemocnic.