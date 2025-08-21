Gangy už nevozí do Evropy sexuální otrokyně z Číny. Ženy jezdí dobrovolně, mají víc svobody i peněz
Gangy, které dováží ženy z Číny do Evropy za sexuální prací, mění svou strategii. Zatímco dříve je držely proti jejich vůli a slíbily jim odlišnou práci, nyní se nelegálnímu obchodu s lidmi alespoň částečně vyhýbají. Ženy vědí, do čeho jdou, zůstává jim i více zisku. Policie proti nim proto nemá jak zasáhnout.
Ještě donedávna bylo běžné, že když v Evropě působily Číňanky v sexuálních službách, nedělaly to dobrovolně. Gangy, které je do Evropy přivezly, je nalákaly na jinou práci se slušným výdělkem a dobrými podmínkami. Následně ženám vyúčtovaly cestu a násilím je držely v zemi, na návrat i živobytí si musely vydělávat prostitucí.
Stát má právo penalizovat nákup sexuálních služeb, rozhodl Evropský soud. Prostitutky zákon kritizují
Číst článek
Loni Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) proto provedla velký zátah na několik podniků v Belgii a ve Španělsku s cílem rozbít čínskou buňku obchodování s lidmi.
Gangy svou činnost od té doby neukončily, ale přehodnotily své fungování. Ženy z Číny a Hongkongu, které nyní přivážejí do Evropy, s cestou i náplní své budoucí práce souhlasí, ukázala zpráva, kterou na konci července vydaly německá Federální kriminální policie a Federální policie.
Přestože konkrétní čísla neuvedly, mluví o „zásadním nárůstu“ žen čínského původu, které v zemi v sexuálních službách pracují. Nejlépe je to prý vidět v online prostoru, kde mají ženy reklamy, ke kterým mají připojenou svoji národnost i jazyky, kterými se domluví.
Japonské noviny Nikkei Asia, které na zprávu policejních složek upozornily, potvrdily, že jich při krátkém hledání na internetu našly několik desítek rozprostřených v městech po celém Německu.
Po stopách obchodníků s Filipínkami: výhrůžky, smyšlené dluhy, práce zdarma a nevěstinec na Letné
Číst článek
„Výdělek hraje velkou roli, protože Německo je považováno za bohatou zemi,“ vysvětluje mluvčí německé Asociace vlastníků nevěstniců BSD Stephanie Kleeová, co ženy na práci v Německu láká. Jejich klientelu tvoří hlavně Číňané, oblíbené jsou podle ní i u starších Němců, kterým se líbí respekt ke starším, se kterým je čínská kultura spojena.
Výhodou je i vzdálenost od domova. „Doufají také, že vydělají peníze v cizině anonymně a vyhnou se diskriminaci v jejich rodné zemi. Budou lhát a řeknou, že pracovaly v hotelu nebo ve zdravotnictví,“ dodává Kleeová.
Gangy ženám také nabídnou počáteční pomoc – dopraví je do vybraného města, zařídí jim bydlení, dají na internet jejich reklamu, nastaví jim sazbu i pracovní dobu. Za to si berou 50 procent toho, co sexuální pracovnice vydělají. Strany spolu podepíšou i pracovní smlouvu na dobu určitou, aby se ženy mohly po určité době vrátit zpět domů.
Stížnosti německých nevěstinců
Přestože je prostituce v zemi legální a pracovníci za ni musí odvádět daně, není působení Číňanek a Hongkonžanek stoprocentně zákonné. Do země se totiž dostanou na falešné potvrzení o rezidenčním pobytu v některé ze zemí Evropské unie, se kterým následně mohou po Unii volně cestovat a zdánlivě si i legálně vydělávat.
Ženy, které falešné dokumenty nedostanou, jsou do země pašovány přes Balkán v dodávkách, zjistili policisté.
Na jejich působení si proto stěžují německé nevěstince operující plně legálně. Policie s tím však moc udělat nemůže. „Podezření z obchodování s lidmi tady neplatí, protože pracovnice přicházejí do Evropy dobrovolně a se znalostí náplně práce. Pracují především samostatně a zůstává jim velká část příjmů,“ uvedli policisté.
Podle Kleeové nejsou efektivní ani zátahy na byty, ve kterých ženy nabízí své služby. Maximálně tam jsou totiž tři ženy, kterým hrozí odebrání peněz a deportace. Gangů se to však příliš nedotkne.