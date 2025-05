Za čest a svobodu Černé Hory. Elitní národní garda navazuje na více než tři sta let starou tradici

„Historie naší gardy sahá asi 300 let zpátky, kdy naši předchůdci strážili černohorská knížata, vévody a panovníky. Říkalo se jim Perjanici. My z nich vycházíme. Děláme podobnou práci – možná nějaké úkoly navíc – a vlastně se snažíme navazovat na jejich odkaz,“ vysvětluje důstojník Nikola Popović.

Perjanici vznikli mezi lety 1831 a 1832 jako policejní orgán a tělesná stráž černohorského vladyky Petra II. z rodu Petrovic-Njegoš. Ze začátku jich bylo jen osm, postupně se jejich počet zvýšil na třicet a stali se elitní jednotkou. Jejich poznávacím znamením byly nápadně zdobené uniformy, které převzali i jejich novodobí následovníci.

„Základem je kruhová čepice, které říkáme kapita. Je celá černá, kromě horní části. Ta je červená a odkazuje na krev, kterou náš národ prolil ve válkách před více než 500 lety. Kromě toho je tady zlatý dvojhlavý orel – státní znak Černé hory. Menší je i na přední části čepice. Zbytek uniformy tvoří rudý kabát, modré kalhoty vycházející z národního kroje, vysoké černé boty, jako měli Perjanici, a ozdobný pásek.“

Nikola Popović mi hrdě ukazuje všechny části. Jeho důstojnická uniforma má navíc ještě jednu důležitou součást – slavnostní šavli s velmi jemným zdobením na pozlaceném jílci, které opět odkazuje na historii země.

„Takovou nosí vždy velitel čestné stráže. Jak můžete vidět, je tu vyrytý nápis. V překladu znamená Za čest a svobodu Černé Hory,“ popsal Popović.

Musíme být ve všem nejlepší

Černohorská garda ale neplní jen ceremoniální úkoly. Její členové musí plnit stejné povinnosti jako běžní vojáci. A pokud je to potřeba, může je velení poslat do terénu pomáhat třeba se zvládáním přírodních katastrof jako povodně nebo požáry. Pro vstup do jednotky musí členové splnit potřebná kritéria, jako jsou výška, váha, věk nebo fyzický výkon.

„Je jasné, že jako elitní útvar musíme být ve všem nejlepší. Musíme do naší práce dát všechno, být motivovaní a splňovat přísné požadavky. A to platí i pro ženy, které v jednotce slouží,“ prohlašuje Popović.

Černohorská čestná stráž má v současnosti 93 členů, počet se ale mění v závislosti na počtu zájemců i stavů povolených černohorským ministerstvem obrany. Součástí je taky orchestr, který jednotku několikrát reprezentoval taky v zahraničí.