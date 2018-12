Gatwick obnovil provoz, zabezpečila ho vojenská technika. Drony pozastavily lety asi na hodinu

Letiště Gatwick po hodině opět obnovilo provoz, informuje BBC. Díky nasazené vojenské technice má prý vedení letiště jistotu, že provoz je bezpečný. Dron byl nad letištěm naposledy spatřen v 17:10 SEČ, lety tak byly znovu povoleny po méně než 90 minutách, avizovaných mluvčí letiště . Gatwick v pátek večer preventivně zastavil provoz v reakci na nepotvrzené zprávy, že nad letištní plochou byl znovu spatřen dron. Londýn 18:55 21. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letadlo na britském letišti Gatwick | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

Gatwick odpoledne kvůli dronům pozastavil veškeré lety i odbavování. Podle policie Sussexu může za pouštěním dronů stát několik osob. V prohlášení dříve uvedla, že „vynakládá velké úsilí na to, aby dron a jeho majitele lokalizovala a zajistila tak bezpečí pasažérů i ostatních osob v blízkosti letiště“.

Letiště Gatwick obnovuje provoz. Doprava byla ochromená od středy kvůli neznámým dronům Číst článek

„Není to teroristický incident v konvenčním smyslu, je to případ narušení takového typu, jaký jsme dosud v této zemi nezažili a nezažili jej ani jiné země,“ řekl britský ministr dopravy Chris Grayling. Na otázku, zda by mohlo jít o environmentální protest, odpověděl, že je to „samozřejmě jedna z možností“, ale „v tuto chvíli skutečně nevíme“.

Cílená sabotáž

Média dříve informovala, že ve snaze zabránit dalším problémům byla na letišti nasazena vojenská technika, která zřejmě dokáže dron vystopovat a také narušovat komunikaci s osobou, která jej ovládá. „Máme tady teď opatření, s nimiž bychom měli být v mnohem lepší pozici, abychom dron mohli sledovat a chytit,“ citovala televize Sky News Stevea Barryho z policie hrabství Sussex.

V pátek ráno vedení letiště obnovilo provoz, přestože úřadům se nepodařilo problémové drony zneškodnit ani dopadnout jejich pilota či piloty. Policie i šéf letiště během uzavírky hovořili o cílené sabotáži, neboť drony se objevovaly opakovaně a údajně vždy v okamžiku, kdy měla být ranvej opět otevřena. Před pátečním možným návratem byl dálkově ovládaný stroj naposledy na Gatwicku spatřen ve čtvrtek kolem 23:00 SEČ, uvádí agentura Reuters.

Letiště Gatwick zavřeli kvůli neznámým dronům. Provoz se má obnovit v pátek Číst článek

Uzavírka začala ve středu pozdě večer, když byly nad letištní plochou dva drony spatřeny poprvé. To se opakovalo nad ránem, následně kolem oběda a také později odpoledne. Zpravodaj Sky News uvedl, že dron se objeví „pokaždé, když se letiště pokusí otevřít ranvej“. Evropská agentura pro řízení letového provozu Eurocontrol ve středu uváděla jako nejbližší možný čas obnovení povozu pátek 07.00 SEČ.