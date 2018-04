Protesty Palestinců v Gaze pokračují, izraelská armáda zranila 70 lidí

Dalších 70 Palestinců utrpělo zranění při střetech s izraelskou armádou v pásmu Gazy. Tisíce lidí se tam v sobotu účastnily pohřbu patnácti obětí páteční izraelské střelby. Izraelská armáda zveřejnila jejich jména s tím, že šlo většinou o příslušníky Hamásu. Informaci potvrdilo samo palestinské hnutí. Palestinci od pátku demonstrují podél hranic s Izraelem a žádají návrat do svých původních domovů. Jeruzalém/Gaza 8:20 1. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zraněný Palestinec během protestů v pásmu Gaza | Foto: Ibraheem Abu Mustafa | Zdroj: Reuters

Proti páteční izraelské střelbě se protestovalo na palestinském Západním břehu i v Jeruzalémě.

„Tohle je také poselství z Jeruzaléma do Gazy, že jsme jeden národ, a že nás check-pointy a hranice nerozdělí. Stejně jako tyhle rostlinky jsme i my zasazení do této země,“ říká jeruzalémská Palestinka Mona, která u Damašské brány rozdává kolemjdoucím symbolické květiny.

Izraelský list Haarec v sobotu informoval o nahrávce, z níž je patrné, že izraelští vojáci střelili do zad osmnáctiletého mladíka, který běžel směrem od hraničních zátarasů a nikoho v tu chvíli neohrožoval. Palestinec zemřel.

Protesty v Gaze mají pokračovat až do sedmdesátého výročí tak zvané Nakby 15. května. Palestinci si ten den připomínají ztrátu svých domovů na území dnešního Izraele.

1400 zraněných lidí

Během pátečních protestů na území Pásma Gazy zabila izraelská armáda 16 Palestinců, přes 1400 dalších lidí bylo zraněno. Podle některých zdrojů neměl střet 16, ale 15 obětí.

Nemocnice aš-Šífa v Pásmu Gazy uvedla, že v pátek přijala 284 zraněných, většina z nich byla postřelena. Mezi zraněnými bylo 70 osob mladších 18 let a 11 žen.

K nezávislému vyšetřování střetů vyzval generální tajemník OSN António Guterres i šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová.

„Jakkoli má Izrael právo chránit své hranice, použití síly musí být vždy přiměřené,“ uvádí se v jejím prohlášení. Evropská unie znovu vyzývá k otevření Pásma Gazy a apeluje na palestinské strany, aby zvýšily úsilí a palestinské samosprávě umožnily převzít nad Gazou plnou kontrolu.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan označil útok Izraele za nelidský a kritizoval Západ, který odsoudil tureckou vojenskou intervenci v syrském Afrínu, za dvojí přístup.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu vojákům pogratuloval za to, že umožnili zemi v klidu oslavit svátek pesach. „Izrael jedná rázně a odhodlaně, aby chránil svou svrchovanost a bezpečnost svých občanů,“ řekl.