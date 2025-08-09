‚Všichni ztratili právo na existenci.‘ Francouzští zdravotníci popsali pro Le Monde situaci v Gaze
Francouzský deník Le Monde zveřejnil svědectví zdravotníků z Francie a Švýcarska, kteří se od listopadu 2023 účastnili zdravotnických misí v Pásmu Gazy. Podle Clothilde Mraffkov, která jejich výpovědi zaznamenala, lékaři mluví především o zoufalství z nemožnosti reálně pomoci tamním obyvatelům. O svědectví informuje pořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.
Čtyřiapadesátiletý francouzský chirurg a ortoped Fançois Jourdel, který v Gaze působil v rámci mise Lékařů bez hranic, se do terénu poprvé dostal v roce 1997 v Angole a má za sebou mise v řadě afrických zemí zmítaných válečnými konflikty. Tvrdí však, že Gaza je unikátní záležitost.
00:00 / 00:00
Svědectví z Gazy a uznávání Státu Palestina. Epidemie HIV v Rusku, Pašinjan jako prorok a úpadek image Spojených států. Poslechněte si celý Svět ve 20 minutách
„Bombardování je nepřetržité a lidé nemají kam utéct. Dotýká se to každého. Zranění, která jsem v nemocnicích Gazy ošetřoval, představovala reprezentativní průřez celé tamní společnosti,“ vzpomíná lékař. Podle jeho mínění je to důkaz toho, že Izrael se nezdráhá bombardovat jakékoliv cíle.
Všechny nemocnice jsou podle Jourdela přeplněné a zraněných přibývá tak rychle, že by to nezvládla ani dobře vybavená pařížská nemocnice. Pacienti se tísní na chodbách, o které se dělí s evakuovanými obyvateli Gazy bez střechy nad hlavou. Mnozí tak podle lékaře odcházejí, aniž by se dočkali ošetření.
Banalizování smrti
Šestatřicetiletá zdravotní sestra Sonam Dreyerová-Cornutová žije ve švýcarském Grandvaux. Z Gazy se vrátila v dubnu letošního roku. Zažila tam jak začátek příměří, tak obnovení bombardování, které zdevastovalo už tak chabý zdravotnický systém.
Izrael chce obsadit město Gaza. Efekt to mít nemusí a navíc hrozí popravy rukojmích, varuje Taterová
Číst článek
Vzpomíná, že největší starosti jí působili pacienti s těžkými popáleninami. Aby se jizvy hojily, pacient musí vstřebat alespoň 3000 kalorií denně. Jenomže po dvou měsících totálního obležení v Gaze došla mouka a zmizela i zelenina a maso.
„Rány se jim nehojily, trvalo to dvakrát déle než normálně. A kvůli nedostatku vody na omývání ran se jim do nich velmi často dostala sekundární infekce,“ vysvětluje švýcarská ošetřovatelka.
Aurélie Godardová je anestezioložka z resuscitačního oddělení z francouzského Annecy. V Gaze byla v roce 2024 na třech misích organizovaných Lékaři bez hranic. Tichým hlasem hovoří o tom, že smrt je dnes v sektoru Gaza banalizovaná.
„Vzpomínám si na asi padesátiletého muže, kterému exploze v Dajr al-Balahu zranila nohu. Zeptal se mě, jestli může na dvě hodiny odejít z nemocnice, aby pochoval své syny. Řekl to jakoby nic. Přeběhl mi z toho mráz po zádech,“ svěřuje se Godardová.
‚Za vše platí civilisté‘
Ošetřovatelka Karin Husterová pracovala v iráckém Mosulu, na Haiti, v Nord-Kivu v Demokratické republice Kongo – tedy ve válečných podmínkách a v zemích se zkorumpovanými systémy, které ničí lidi.
Stovky rabínů vyzvaly Izrael, aby přestal používat v Gaze hlad jako zbraň. Požadují i zastavení bojů
Číst článek
„Nikdy jsem ale nezažila situaci, v níž by veškeré obyvatelstvo ztratilo právo na existenci. V Gaze za všechno platí civilisté. Izrael má možnost tomu zabránit, ale z vlastního rozhodnutí se chová nelidsky,“ uzavírá reportáž deník Le Monde slovy ošetřovatelky Karin Husterové.
Poslechněte si všechna témata pořadu Svět ve 20 minutách. Jaký dopad může mít uznání Státu Palestina Francií, Velkou Británií a Kanadou? V Rusku vypukla v důsledku války proti Ukrajině epidemie HIV. Nikol Pašinjan si zkouší roli proroka a reformuje arménskou církev. Spojené státy ztrácejí v očích vyspělého světa ve prospěch Číny.