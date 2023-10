To, co se nyní děje v Gaze, je nutné. Ze strany Izraele jde o sebeobranu, říká izraelská spisovatelka

Mnozí rodiče a prarodiče dnešních Izraelců zažili peklo druhé světové války a hrůzy vyhlazovacích táborů. Na základě jejich vzpomínek dodnes vznikají knihy, třeba Chlapec z bloku 66 od spisovatelky a politoložky Limor Regevové, která v románu připomíná příběh českého politického vězně Antonína Kaliny, který v koncentračním táboře Buchenwald zachránil tisícovku židovských dětí. Interview Plus Tel Aviv 21:06 27. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pásmo Gazy po zásahu izraelskou raketou | Foto: Mohammed Salem | Zdroj: Reuters

Hlavní postavou knihy je Moshe Kessler, který přežil vyhlazovací tábor Osvětim i pochod smrti. „Kalinu si pamatuje jako velice hodného člověka, který se o ně snažil starat i přes hrůzné podmínky v táboře a v posledních dnech války se postavil esesákům. Aniž hnul brvou, řekl jim, že ve svém bloku nemá žádné Židy,“ popisuje autorka.

Mezi zachráněnými byli i dva pozdější nositelé Nobelovy ceny a dodnes žije asi sedm dětí, které Kalina zachránil, on sám ale byl za své hrdinství oceněn až posmrtně a v roce 2012 mu byl udělen titul Spravedlivý mezi národy.

Historická zkušenost s holokaustem podle Regevové ovlivňuje i izraelskou přítomnost. Nedávný útok Hamásu na civilisty Izraelcům připomněl, že pořád nad sebou mají hrozbu.

„Izrael byl založen lidmi, kteří přežili holokaust a vždy se cítili ohrožení, protože měli své zkušenosti. Lze říci, že Izraelci jsou posttraumatický národ. To, co se děje dnes, je velice smutné nejen kvůli samotné tragédii, která se stala, ale protože to znovu vyvolává pochybnosti a strachy,“ míní.

Také Palestinci prý mají svá historická traumata, vznik Izraele a vysídlení většiny národa v roce 1948 označují jako Nakbu.

„Rozdíl mezi holokaustem a Nakbou je ten, že nacisté chtěli vyhladit všechny Židy, zatímco Palestinci odmítli rozdělit území, bojovali a prohráli. Rozumím jejich traumatu, ale měli by k tomu přistoupit zodpovědně. A kdyby se distancovali od terorismu, pak bychom možná mohli mít naději na společnou budoucnost,“ doplňuje.

Hrozivější než holokaust

Svět podle ní sice vnímá Izrael jako silný stát se silnou armádou a Palestince jako ty slabší, ovšem i přes značnou vojenskou sílu jeho obyvatelé žijí ve strachu z bezpečnostních hrozeb.

„Když se zeptáte Mosheho Kesslera, co si myslí o tom, co se stalo před dvěma týdny, tak řekne, že je to hrozivější než holokaust ve své krutosti. Způsobuje to nové trauma, které se přidává k traumatu holokaustu, takže ho nemůžeme opomíjet,“ zdůrazňuje Regevová.

Zatímco nacisté se snažili vyhladit Židy, arabské státy se snaží zničit Izrael. Politoložka působící na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, kde se specializuje na arabsko-izraelský konflikt, přitom nevěří, že Hamás reprezentuje běžné Palestince, ti umírnění by se ale od něho měli více distancovat.

Také Izrael by prý ale měl změnit svou politiku na okupovaných územích a budovat základy pro palestinský stát, který bude pro Izrael bezpečný a jeho občané budou mít stejná práva.

„Musíme rozlišovat mezi Západním břehem a Gazou. Vláda Hamásu má za jediný cíl zničení Izraele, proto si myslím, že to, co se nyní děje v Gaze, je nutné. Je mi líto civilního obyvatelstva, ale ze strany Izraele je to sebeobrana,“ dodává politoložka.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše. Simultánně překládá Asya Meytuv.