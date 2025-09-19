Gaza je vězení pod širým nebem, systém zdravotnictví se hroutí, popisuje koordinátorka Lékařů bez hranic
Mnoho lidí z města Gazy se v posledních dnech vydalo na cestu na jih pásma Gazy. Další ale odejít nehodlají. I z toho důvodu, že nevěří, že v Izraelem zřízené „humanitární zóně“ bude bezpečněji. A s nimi na místě zůstávají také místní i zahraniční pracovníci organizace Lékaři bez hranic. „Mluví o tom, že dokud budou v Gaza City poslední civilisté, jejich pacienti, tak je neopustí,“ říká mediální koordinátorka organizace Tereza Wyn Haniaková.
Jaké máte informace o aktuálním dění, konkrétně o útocích na zdravotnická zařízení?
To je schéma, které se neustále opakuje. Aktuálně máme v Pásmu Gazy 18 nemocnic ze 36, ale všechny jsou jenom částečně funkční. Už není žádná nemocnice, která by byla plně funkční.
A co se týče bezpečnosti, nikde v Pásmu Gazy není bezpečno pro nikoho. Předevčírem nám zemřel další kolega Husajn Alnažár, tedy třináctý kolega za téměř dva roky. Zemřel na následky zranění, ke kterým došlo při izraelském ostřelování, byl zraněn asi pět dní nazpět poblíž svého stanu.
Vypadalo to, že se zotavoval, ale včera svým zraněním podlehl. Takže ta bezpečnost opravdu není zaručená nikde a systém zdravotnictví se hroutí. Nevím, jak by se tato situace měla zlepšit, ale kdybych ji měla popsat, opravdu už mě nenapadá jiné slovo než katastrofální.
‚Dvě možnosti, obě strašné‘
Předpokládám, že vaši kolegové, kteří jsou na místě a s kterými jste v kontaktu i vzhledem k tragickým informacím, které jste nám teď sdělila, mají strach, bojí se o život.
Určitě. Teď tam panuje velký chaos, hodně lidí má strach, od svých kolegů cítím zoufalství.
Mají na výběr ze dvou hrozných možností. Buď mohou zůstat například v Gaza City na severu, ale tam riskují, že mohou zemřít při bojích a při bombardování, anebo se posunou směrem na jih. Ale jakým způsobem, za jakých podmínek, co je tam čeká?
Teď jsou to opravdu tyto dvě možnosti a obě dvě jsou strašné. I na té cestě už panuje chaos. Byly vyhnány stovky tisíc lidí. Odhady jsou zatím nejméně 300 tisíc lidí. To znamená, že stovky tisíc dalších jsou stále v Gaza City.
Kratší trasa, kterou lidé využívají pro tu cestu nejvíce, je ucpaná. Je tam mnoho aut a pickupů, které na sobě mají spoustu nábytku. A to jsou ti „šťastnější“.
Někteří prchají i s taškou nebo mají jen deky, ve kterých mají jen to nejpodstatnější. Moje kolegyně jela z Gaza City do Dajr Balahu, protože jí končila mise, je to cesta dlouhá asi dvanáct kilometrů a jela to asi čtyři hodiny.
A co ty lidi vlastně čeká? Na základě pokynů izraelské strany se přemisťují na jih, do tzv. humanitární zóny. Ale toto místo nepředstavuje bezpečí. Vezměme si, co to místo vlastně už teď je – oni je nutí jít do střední a jižní části Pásma Gazy, takže na místo, kde už stovky tisíc lidí žijí.
Není tam žádné místo, žádný prostor, žádná speciální pomoc pro nově příchozí. A pokud se lidé na ten jih přemístí, jak jim izraelská strana přikazuje, tak si musí pronajmout nějakou půdu, koupit stan, ale ceny takového stanu jsou astronomické. Mohou to být i stovky dolarů.
Bezpečnost v koridorech
A jakým způsobem se zajišťuje bezpečnost, když se vytvoří ty koridory? Izrael ve středu otevřel novou cestu z hlavního města Gazy. Spolupracuje nějak izraelská armáda v zajištění podmínek pro to, aby tamní civilisté mohli bezpečně odejít?
Nejdřív odpovím na ten nově zřízený koridor.
Co se týče cest, po kterých jsou lidé nuceni opustit Gaza City, nejvíce jich prchá po pobřežní cestě Rašíd. Víme o tom, že otevření toho nového koridoru bylo oznámené izraelskou stranou včera (ve středu) večer.
Když jsem to ale řešila s kolegy přímo na místě, říkali mi, že lidé zkrátka tenhle nový koridor, který měl být ještě navíc otevřený jen 48 hodin, moc nevyužívají. Minimálně ne masy lidí, tak jak to vidíme u té cesty Rašíd. Takže tolik k těm zřízeným koridorům.
Čím si to vysvětlujete? Je možné, že třeba nemají informace o tom, že můžou tuto cestu využívat?
To si myslím, že bylo poměrně hojně rozšířené letáky, zprávami na sociálních sítích a tak dál. Lidé v Gaze dostali tyto informace, ale situace je tam tak chaotická a vidíme to třeba i na humanitární nadacích pro Pásmo Gazy, kde se rozdává jídlo a tak dál.
My tam přímo samozřejmě nepůsobíme, ale máme dvě kliniky, které jsou velmi blízko těch distribučních center, a byť se mluvilo o tom, jak budou ta distribuční místa rozdávat miliony a miliony jídel a potravin, tak to tak úplně není.
Když se oznámí, že se nějaké to distribuční místo otevře, tak to může být třeba jen hodinu dvě předem, a pak je najednou otevřené třeba jenom deset minut. Například včera bylo během celého dne otevřené, myslím, jenom jedno distribuční místo.
Opravdu v tom není žádný systém. A ti lidé nevědí, co mají dělat. Nejsou si jistí, jestli se nějaký koridor otevře, kdy se otevře, na jak dlouho se otevře. A v této nejistotě žijí každý den.
‚Kolegové chtějí pomáhat‘
Stává se, že vaši kolegové už prostě v té oblasti nechtějí být, odmítají tam jezdit nebo se chtějí nechat stáhnout, protože už zkrátka mají příliš velký strach?
Myslím si, že u mezinárodních kolegů, což jsou lidé, kteří nežijí v Gaze, to odhodlání není o nic menší. Myslím si, že moji kolegové tam chtějí pomáhat, chtějí tam jet a mají obrovskou odvahu být součástí tohoto týmu.
Co se týče našich palestinských kolegů, tak ti nemají moc šanci, jak odejít. Pásmo Gazy je opravdu vězení pod širým nebem, ze kterého není moc cesty ven. Tam už i já cítím, že ta vůle opadá. Už jsou opravdu v zoufalé situaci, kdy si dva roky po sobě říkáme, že to už nemůže být horší, a ono se to vždycky stane.
Zároveň, když teď mluvím s lidmi, kteří stále zůstávají v Gaza City, tak ti mluví o tom, že tady přece je nějaký humanitární imperativ. A dokud zkrátka budou poslední civilisté, jejich poslední pacienti v Gaza City – protože tam pořád podporujeme dvě nemocnice a tři kliniky –, tak svoje pacienty neopustí. I když vědí, že je to strašně nebezpečná situace.