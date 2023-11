Je v zájmu Izraele ospravedlnit útok na nemocnici Šífa. Video s dvaceti zbraněmi nestačí, míní odborník

Izraelské operace v pásmu Gazy pokračují i přes stále častější zprávy o blížící se dohodě o klidu zbraní. Izraelská armáda v neděli zveřejnila nález tunelu pod nemocnicí Šífa v pásmu Gazy, který podle ní využíval Hamás. „Je v zájmu Izraele útok na nemocnici ospravedlnit,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Rozhovor Praha 20:44 20. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tunel pod nemocnicí Šífa, který podle izraelské armády využíval Hamás | Foto: IDF | Zdroj: Reuters

Je zpráva o nalezení 55 metrů dlouhého tunelu pod nemocnicí Šífa, řekněme adekvátní tomu, co se v Gaze aktuálně děje?

Myslím si, že to otevírá širší otázku. Vracíme se tím k proporcionalitě izraelských vojenských operací. Když si vzpomeneme, tak před dvěma až třemi týdny izraelská armáda zveřejnila třeba jakousi počítačovou animaci, která měla dokládat, že pod tou nemocnicí jsou nejen desítky metrů různých tunelů, ale i nějaké zasedací místnosti a bunkry Hamásu.

Tím Izrael zdůvodňoval, proč se vlastně vojensky na tuto nemocnici zaměřil. Teď zatím Izrael předložil informaci o tom tunelu, který zmiňujete, a také zveřejnil nějaké videozáznamy několika, asi dvaceti zbraní, které tam měly být nalezeny.

A Ženevské úmluvy umožňují provádět vojenské operace proti nemocnici, pokud slouží k nepřátelským vojenským aktivitám. Zároveň je tam řečeno, že tato výjimka neplatí, pokud je tam nalezeno malé množství zbraní. Takže je teď v zájmu Izraele doložit, že je tam mnohem více zbraní, než jsme zatím viděli, aby tím mohl ospravedlnit, že se na tu nemocnici zaměřil.

Máme zprávy o tom, kolik vrcholných představitelů a organizátorů útoku na Izrael ze 7. října Izrael zatím zlikvidoval nebo zajal? Jinými slovy, jak se dosud podařilo oslabit vedení teroristického hnutí Hamás?

Slyšeli jsme celou řadu informací o zajetí nebo zabití různých teroristů nebo vojenských velitelů vojenských Hamásu, ať už těch, kteří vedli útok paraglidy nebo kteří byli plánovači, a tak dále. Řekl bych, že už jsme slyšeli třeba o deseti, dvaceti takových velitelích.

To samozřejmě ale nic neříká o tom, jak velká je to část takto eliminovaných lidí, protože pořád se teprve rozkrývá, jak měla celá operace vypadat ze strany Hamásu. Vychází se třeba z plánků nebo z různých dokumentů, které byly nalezeny u těch, kteří byli zajati nebo zabiti na izraelském území.

Vychází se i z výslechů těch, kteří padli do zajetí a teď je vyslýchá policie. A ten celkový obrázek se teprve vyvíjí. Teprve zjišťujeme, co měl Hamás v úmyslu, byť je to také neověřená informace podávaná pouze jednou stranou, tedy Izraelem.

Takže teprve poté asi bude možné říct, kolik lidí se na útocích podílelo a kolik lidí je plánovalo. A třeba také, kolik lidí z vedení Hamásu o tom vůbec nevědělo, třeba v rámci určitého systému utajení nebo v rámci nějakých frakčních bojů mezi různými složkami Hamásu.

Jordánský list Al-Ghad s odvoláním na činitele Hamásu napsal, že dopoledne začne v pásmu Gazy platit klid zbraní. Izrael to popřel, ale o významném posunu ve vyjednávání o propuštění rukojmích mluvil v minulých dnech třeba i katarský premiér. Server izraelského deníku Haaretz napsal, že příbuzní byli informováni o významném pokroku právě ve vyjednávání s Hamásem. Jakou váhu všem těmto zprávám vlastně přikládat?

Dnes večer má mít izraelské vedení další schůzku s příbuznými unesených. Já bych to shrnul takto: Je vidět, že se na tom horečně pracuje, ale evidentně nejsou dojednané všechny detaily.

Těch detailů nebo možných variant je celá řada. Jak dlouhé to příměří bude? Kolik bude mít fází? Kolik má být propuštěno těch zajatých rukojmích?

Hamás nabízí padesát, Izrael údajně požaduje osmdesát, aby se to týkalo starých lidí a všech dětí. Zároveň Hamás požaduje propuštění desítek palestinských žen a dětí, které drží zase Izrael ve svých věznicích.

A myslím si, že v tuto chvíli se to všechno kalibruje nejen na ose Izrael–Hamás, ale také uvnitř izraelského vedení. Vidíme, že tam jsou některé extrémní a naopak jiné, řekněme zdrženlivější postoje.

Do toho se třeba v izraelském Knesetu znovu objevil návrh zákona o trestu smrti pro teroristy, míněno pro arabské teroristy. Proti tomu teď protestuje celá plejáda politických činitelů a příbuzných rukojmí. Říkají v podstatě: „Proboha, vždyť to poškodí naše lidi. Vy navrhujete trest smrti pro palestinské teroristy, ale my máme v Gaze desítky příbuzných.“ Takže i to hraje roli v těch vnitroizraelských debatách.