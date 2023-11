ONLINE: Chceme po válce odpovědnost za Gazu, říká Abbás. Netenjahu si ale plánuje ponechat kontrolu

Palestinská samospráva je připravena převzít odpovědnost za Pásmo Gazy v rámci politického řešení pro palestinská území. Uvedl to podle agentury Reuters šéf palestinské autonomie Mahmúd Abbás. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ale řekl, že izraelská armáda bude kontrolovat Gazu i po válce, informoval server The Times of Israel (ToI). Sledujeme online Ramalláh 18:06 10. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelská armáda operuje v Pásmu Gazy (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Netanjahu sice už dříve prohlásil, že Izrael bude mít i po této válce „bezpečnostní zodpovědnost“ za Pásmo Gazy, v němž dosud vládne palestinské radikálně islamistické hnutí Hamás. Ve čtvrtečním rozhovoru s americkou stanicí Fox News ale řekl, že „nechce okupovat Gazu“ ani tam vládnout.

„Izraelská armáda si uchová kontrolu nad Pásmem Gazy, nedáme ji mezinárodním silám,“ řekl Netanjahu při setkání se starosty obcí v izraelském pohraničí u Pásma Gazy. Šlo o první jeho schůzku s vedením těchto obcí od začátku války Izraele s Hamásem 7. října.

Setkání naplánoval premiér až poté, co čelil široké kritice za to, že to ještě neudělal. Kritika ještě zesílila, když se rozhodl setkat se nejprve se šéfy židovských osad na Západním břehu.

O budoucnosti Pásma Gazy po válce média hojně spekulují a zatím není jasné, jak bude vypadat. Podle serveru Times of Israel američtí činitelé navrhují, aby po přechodné období bezpečnost v Pásmu Gazy zajišťovaly nějaké mezinárodní síly, například složené z jednotek arabských zemí.

Posléze by se správy nad Pásmem Gazy ujala Palestinská autonomie, která má nyní sídlo v Ramalláhu na okupovaném Západním břehu Jordánu a v jejímž čele stojí Mahmúd Abbás, šéf strany Fatah.

Dva státy

Spojené státy chtějí, aby se po válce do jednání o budoucnosti Pásma Gazy zapojila i palestinská autonomie. Zopakoval to i šéf americké diplomacie Antony Blinken, který se minulý týden setkal s Abbásem v Ramalláhu. Podle Blinkena by měla být role Palestinské samosprávy klíčová.

Mnozí analytici tvrdí, že jedinou cestou k míru v izraelsko-palestinském konfliktu je existence dvou států, tedy Izraele a Palestiny, kterou by kromě Pásma Gazy tvořil i Západní břeh a východní Jeruzalém.

Takové řešení ale odmítá většina členů současného izraelského pravicového kabinetu, kteří vznik nezávislého palestinského státu považují za nebezpečí pro Izrael, píše agentura DPA. Někteří krajně pravicoví ministři naopak chtějí anektovat nyní okupovaný Západní břeh a také Pásmo Gazy.

Izrael zahájil bombardování Pásma Gazy v reakci na útok Hamásu ze 7. října, kdy na jeho území právě z tohoto pásma vpadly na tři tisíce ozbrojenců a zároveň Hamás z Gazy vypálil na Izrael tisíce raket. Útok si vyžádal na 1400 obětí a při bombardování Pásma Gazy zemřelo podle tamních úřadů, které ovládá Hamás, přes 11 000 Palestinců. Informace ale nelze nezávisle ověřit.