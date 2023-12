Na severu Gazy zdravotnický systém zkolaboval, nemůžeme se tam dostat, popisuje lékařka

Izraelská armáda v pátek ráno oznámila, že obnovila své bojové operace v Pásmu Gazy. „Situace civilního obyvatelstva na jihu Gazy je velmi špatná. Tam neustále panují špatné hygienické podmínky. Naši kolegové hlásí, že v některých útočištích pro vnitřní vysídlené lidi je jedna toaleta na 600 lidí. Stále je problém i s přístupem k pitné vodě a elektřině,“ přiblížila situaci pro Plus ředitelka české kanceláře Lékařů bez hranic Sylva Horáková. Rozhovor Gaza 11:02 1. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Příměří skončilo. Máte představu, jakožto humanitární pracovníci, co bude dál?

Nemáme, ale jenom doufáme, že se obě strany konfliktu budou snažit zachovat bezpečí civilistů. Byli bychom moc rádi, kdyby mohly proběhnout další humanitární dodávky a kdyby byla taková bezpečnostní situace, abychom mohli humanitární pomoc vůbec poskytovat.

V současnosti Lékaři bez hranic působí v rámci jižní části Pásma Gazy celkem na čtyřech místech, a to ve dvou nemocnicích a ve dvou klinikách. Na severu Gazy zdravotnický systém zkolaboval a kvůli špatné bezpečnostní situaci se tam nemůžeme v současnosti dostat.

Vy jakožto Lékaři bez hranic ani od jedné ze stran nemáte garanci, že budete moct v klidu pracovat?

Kolegové jsou samozřejmě v kontaktu se všemi, s izraelskou i se stranou Hamásu, ale nemám více informací. V současnosti nám situace zabraňuje jít pracovat na sever.

Příměří trvalo přesně týden, co se za tu dobu podařilo v Pásmu Gazy? Z humanitárního hlediska myšleno.

To je těžké zhodnotit. Řekla bych, že ta doba byla hodně krátká a pomohla nám částečně. Nemám od kolegů informaci o tom, kolik se nám za poslední dny podařilo dostat humanitární pomoci do Gazy.

Je potřeba si uvědomit, že to byla hodně krátká doba a požadavky na humanitární a zdravotnické potřeby jsou obrovské. V Pásmu Gazy je v současnosti podle agentury OSN 1,8 milionu obyvatel, což je 80 procent populace vnitřně vysídlených. Je zapotřebí mnohem více času, stability, bezpečí a také toho, aby humanitární pomoc nebyla podmíněná časově omezeným příměřím.

Nějaké dílčí možnosti jsou a dějí se. Zmiňovala jsem, že pracujeme na čtyřech lokalitách na jihu Gazy, kde nemocnice zažívají velký nápor. V místech, kde pracujeme, přijímají trojnásobek až čtyřnásobek pacientů než dříve. Například na jedné klinice poskytujeme lékařské konzultace, kterých je nyní asi 1000 denně, což je čtyřikrát více než dříve.

Dá se alespoň říct, že se situace během příměří uklidnila?

Asi se uklidnila ve smyslu toho, že se vědělo, že je příměří a že v tu chvíli nebyly útoky. Nicméně pořád jsou lidé vystrašení a nejistota je jedno z toho nejhoršího spolu s obavou o bezpečnost a zdraví blízkých. V současnosti je to jenom velice krátké a neví se, co bude dál. Ta nejistota je podle mě obrovská a humanitární pomoc je zatím stále částečná.

Vrátily se nemocnice se během příměří k normálnímu provozu?

Nemocnice zažívají obrovský nápor. Dovolila bych si citovat Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí, agenturu OSN. Úřad říká, že na jihu Pásma Gazy funguje v současnosti osm nemocnic z jedenácti.

Problém ale je často s místem, protože spousta lidí, která se přesunula ze severu, našla útočiště v těchto nemocnicích. To určitě není normální stav. Také zdravotnický personál je extrémně unavený fyzicky i psychicky, protože zažívají velký nápor.

Situace civilního obyvatelstva na jihu Gazy je velmi špatná. Neustále tam panují špatné hygienické podmínky. Naši kolegové hlásí, že v některých útočištích pro vnitřně vysídlené lidi je jedna toaleta na 600 lidí. Stále je problém i s přístupem k pitné vodě a elektřině.

Mezinárodní kolega Nikolas, který je koordinátor urgentního zásahu v Gaze a přijel do Pásma Gazy před dvěma týdny, říká:

„Všude jsou vnitřně vysídlení lidé, hustota zalidnění je neuvěřitelná. Domy, které jsme ještě nedávno viděli stát, když jsme okolo projížděly, tam už nejsou. Stále mi hlava nebere, že životy lidí tady mohou ve vteřině skončit. Jen první den, co jsme začali působit ve zdravotnickém středisku, tam přišlo 750 lidí. Náš tým dokázal ošetřit jen čtvrtinu z nich.“

Jste tedy i v tuto chvíli ve spolehlivém kontaktu s vašimi kolegy, kteří působí přímo v Pásmu Gazy? Pokud si dobře pamatuji, tak v předchozích dnech tomu tak vždy nebylo.

Bohužel se nedá říct, že by se to zlepšilo. Jeden den je to trochu lepší a na druhý den horší. Výpadky komunikační sítě se stále dějí.

V jakém stavu jsou vaši kolegové, máte informace?

Doufám, že v pořádku. My jsme v současnosti na jihu a je to nápor, ale nám se před 14 dny podařilo do Gazy poslat 15 mezinárodních spolupracovníků. Mezi nimi je právě zmiňovaný kolega Nikolas, ale i další chirurgové, logistici, anesteziologové a podobně.

Máme tak čerstvé humanitární posily, ale samozřejmě tam máme zároveň i stávající palestinské kolegy, kteří velký nápor zvládají.