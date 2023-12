ONLINE: Nemocnice v Gaze sloužila Hamásu jako základna, přiznal její ředitel po zadržení Izraelem

Ředitel nemocnice Kamála Adwána v Gaze se přiznal, že Hamás přeměnil nemocnici ve vojenské operační centrum. Skrývali se tam vojáci a zároveň se v ní nacházel jeden z unesených izraelských vojáků. „Nebudou cílem útoku, když budou uvnitř nemocnice,“ odůvodnil úmysly Hamásu ředitel ve videu, které v úterý zveřejnila bezpečnostní služba Šin Bet. Izraelský vojenský zákrok začal v nemocnici Kamála Admána 12. prosince, uvádí server The Times of Israel. Džabálija, Gaza 10:05 20. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muži odvádění izraelskou armádou blízko nemocnice Kamála Adwána na severu Gazy | Foto: Izraelské obranné síly | Zdroj: Reuters

Ředitel nemocnice Ahmed Kahlot přiznal ve videu, že Hamás používal jeho nemocnici jako základnu pro vojenské operace. On sám byl členem Hamásu od roku 2010. Dalších šestnáct zaměstnanců nemocnice, včetně doktorů byli operativci Hamásu sloužící v brigádách al-Kásam, tedy ve vojenském křídle organizace.

„Nemocnice pro ně byla bezpečným místem. Nejsou cílem, když jsou v nemocnici,“ odpověděl Kahlot na otázku, proč byla nemocnice využívaná a dodal, že „tam byli kanceláře, kde byl jeden z vůdců Hamásu a dva vyšší důstojníci Majdi abu Amsha a Mushir al-Masri.

Kahlot ve videu také popisuje, jak Hamás unesl jednoho z izraelských vojáků pomocí privátní ambulance. Příslušníci Hamásu podle něj používali soukromou telefonní síť, která propojovala různé kanceláře a vyslýchací místnosti.

Izraelské síly vstoupily do nemocnice Kámala Adwána 12. prosince. V průběhu několika dní zadrželi přibližně 90 lidí a zabavili mnoho zbraní, uvádí server The Times of Israel.

Podle společného prohlášení bezpečnostní služby Šin Bet a Izraelských obranných sil, se někteří ze zajatých v nemocnici přímo podíleli na napadení Izraele 7. října, při kterém bylo zabito přibližně 1200 lidí a uneseno asi 240 lidí.