Rusko uvalilo sankce na divize společnosti Gazprom Germania i firmu provozující plynovod Jamal

Rusko uvalilo sankce na divize společnosti Gazprom Germania, v níž ruský státní plynárenský gigant Gazprom ukončil svou účast, i na firmu EuRoPol GAZ SA, která vlastní polskou část plynovodu Jamal. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na seznam sankcionovaných subjektů zveřejněný ruskou vládou, který zahrnuje 31 podniků. Moskva 22:41 11. května 2022

Seznam neupřesňuje podobu uvalených sankcí. Dekret ruského prezidenta Vladimira Putina nicméně stanoví, že žádný ruský subjekt nesmí se sankcionovanými podniky uzavírat dohody, ani plnit své závazky plynoucí z dohod, které s nimi uzavřel již dříve, napsala agentura Reuters.

Ruský Gazprom začátkem dubna oznámil, že se stahuje z Německa a že ukončil účast v německé divizi Gazprom Germania. Rozhodnutí však nezdůvodnil.

Německo následně uvedlo, že správcem společnosti Gazprom Germania se stane spolková agentura pro síťové služby Bundesnetzagentur (BNetzA). Gazprom Germania provozuje rozsáhlé zásobníky plynu.

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů. Je klíčovým dodavatelem plynu do mnoha evropských zemí, včetně České republiky. Západní země po útoku ruských vojsk na Ukrajinu zintenzivnily snahu o snížení závislosti na ruskému plynu.

Plynovod Jamal vede z Ruska přes Bělorusko a Polsko do Německa. Plynovod, který obvykle přepravuje ruský plyn do západní Evropy, ve středu opět fungoval v obráceném režimu. Dodávky z Německa do Polska však byly mírně nižší než v úterý.