Ruský Gazprom zrychlí výstavbu plynovodů do Číny, pomohli k tomu letošní rekordní zisky

Ruský plynárenský gigant Gazprom díky rekordnímu zisku zrychlí výstavbu plynovodů do Číny. Ve středu o tom podle agentury Interfax na telefonní konferenci mluvil generální ředitel firmy Alexej Miller. Gazprom od ledna do konce srpna meziročně zvýšil vývoz plynu do této asijské země o 60 procent.

