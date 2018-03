Gazprom se odvolal proti rozhodnutí soudu o plynu pro Ukrajinu

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom podala odvolání proti rozhodnutí stockholmského arbitrážního soudu ohledně dodávek plynu na Ukrajinu. Oznámil to v úterý náměstek generálního ředitele Gazpromu Alexandr Medveděv. Arbitrážní soud ruskému podniku nařídil, aby ukrajinské energetické firmě Naftogaz zaplatil přes 2,5 miliardy dolarů (zhruba 51 miliard Kč). Moskva 22:34 6. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sídlo Gazpromu v Moskvě | Foto: Reuters

Gazprom podle Medveděva do konce března podá ještě další odvolání, které se bude týkat problematiky tranzitu plynu, uvedla agentura Reuters.

Evropská komise obvinila Gazprom ze zneužívání dominantního postavení na trhu Číst článek

Ruský podnik minulý týden oznámil, že okamžitě zahajuje proceduru výpovědi smlouvy s Naftogazem o dodávkách a tranzitu plynu. Rozhodnutí zdůvodnil právě verdiktem stockholmské arbitráže. Postup Gazpromu vyvolal obavy ohledně dodávek plynu do Evropy.

Stabilní evropské dodávky

Evropská komise v úterý nicméně uvedla, že dodávky ruského plynu do Evropské unie zatím zůstávají stabilní. Dodala, že je připravena hrát roli zprostředkovatele při řešení sporu mezi Ruskem a Ukrajinou ohledně dodávek plynu. Ruský ministr energetiky Alexander Novak však prohlásil, že třístranné rozhovory mezi Ruskem, Ukrajinou a EU se nepředpokládají.

České ministerstvo průmyslu a obchodu již o víkendu ujistilo, že spor nemá zásadní vliv na zásoby a spotřebu zemního plynu v Česku. Novak v úterý uvedl, že tranzit ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy pokračuje podle plánu. Zdůraznil, že Rusko je spolehlivým dodavatelem energie. Moskva by nicméně podle Novaka měla vzhledem ke sporům s Ukrajinou urychlit práce na nových plynovodech pro export do Evropy.

Rusko nyní čelí ze strany některých evropských zemí odporu vůči plánovanému rozšíření plynovou Nord Stream, který přepravuje ruský plyn do Evropy po dně Baltského moře. Gazprom kromě projektu Nord Stream 2 plánuje rovněž vybudování minimálně jedné větvě plynovodu TurkStream, která by přepravovala ruský plyn do jižní Evropy. Zatím se mu však nepodařilo dosáhnout konečné dohody s Tureckem, píše agentura Reuters.