Gazprom vyvezl do Evropské unie a Turecka méně plynu, než se zavázal. Těžba přitom byla rekordní

Ruský plynárenský gigant Gazprom loni nesplnil svůj vlastní, konzervativní cíl pro vývoz plynu do Evropy a Turecka. Vyplývá to z výpočtu agentury Bloomberg, který vycházejí z údajů od firmy. Snížený tok plynu přispěl k nejhorší krizi v dodávkách energie na evropském kontinentě za poslední desetiletí. Pro Gazprom byl však loňský rok rekordní - firma uvedla, že produkce plynu byla nejlepší za 13 let. Moskva 10:52 3. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dodávky Gazpromu do Evropy a Turecka loni činily 177 miliard metrů krychlových. Firma ale předpokládala, že dodá 183 miliard metrů krychlových | Foto: Pavlo Palamarchuk | Zdroj: ČTK/AP

Gazprom loni dodal svým hlavním zákazníkům v zahraničí, včetně Evropy, Turecka a Číny a bez bývalých členských zemí Sovětského svazu, celkem 185,1 miliardy metrů krychlových plynu, uvedl generální ředitel firmy Alexej Miller.

Přerušení dodávek plynu plynovodem Jamal nebude mít na Česko vliv, shodují se odborníci Číst článek

To bylo o 3,2 procenta více než v roce 2020, ale méně než v letech 2018 a 2019, kdy se vývoz pohyboval kolem 200 miliard metrů krychlových. Zdaleka nejvíce plynu Gazprom dodává na domácí, tedy ruský trh. Loni to bylo 257,8 miliardy metrů krychlových. To je rovněž nejvíce za 13 let.

Podle výpočtu agentury Bloomberg a společnosti BCS Global Markets na základě údajů od Gazpromu dodávky do Evropy a Turecka loni činily 177 miliard metrů krychlových. Gazprom ale předpokládal, že dodá 183 miliard metrů krychlových.

Analytik společnosti Sova Capital Mitch Jennings se domnívá, že tok plynu do Evropy a Turecka mohl být ještě nižší, a to 175,4 miliardy metrů krychlových. Jeho výpočet vychází z předpokladu, že denní tok plynu do Číny byl v listopadu a prosinci o více než třetinu vyšší, než činily smluvně dohodnuté objemy.

Dodávky na východ

Vývoz Gazpromu analytici a obchodníci pečlivě sledují, protože omezené dodávky v Evropě koncem loňského roku přispěly k růstu cen plynu. EU dlouhodobě deklaruje, že chce snížit závislost na ruském plynu, Gazprom se tak začal zaměřovat na vývoz plynu na lukrativnější asijské trhy.

Putin: Přerušení dodávek plynu jsem s Lukašenkem nekonzultoval. Bělorusko by to ale mohlo udělat Číst článek

S nástupem zimy a s nebezpečně nízkými zásobami plynu v EU Gazprom posílá zákazníkům v unii jen tolik plynu, kolik má dohodnuto v rámci dlouhodobých kontraktů. Už několik měsíců nenabízí dodávky na promptním trhu, kde poptávce může vyhovět, ale také nemusí. Důvod není jasný.

Firma poukazuje na snížení poptávky kvůli prudkému růstu cen v EU. Evropští představitelé tvrdí, že ruský producent zdržuje dodávky záměrně v naději, že tak urychlí schvalování sporného plynovodu Nord Stream 2. Takové nařčení Gazprom odmítá.

Gazprom nezveřejňuje podrobné údaje o vývozu podle zemí, takže je těžké odhadnout, kolik plynu loni poslal na jednotlivé trhy. Miller uvedl, že největší byl růst dodávek do Německa, Turecka a Itálie. Tok plynu do Číny podle něj loni převýšil smluvní závazky firmy. Gazprom v prosinci těžil v průměru 1,523 miliardy metrů krychlových plynu denně, což bylo nejvíce pro tento měsíc od roku 2013.

Omezení vývozu plynu

Vývoz ruskými plynovody do většiny zemí v EU byl v prosinci omezen, většina dodatečného plynu tak zůstala v Rusku, kde byly v posledních dnech roku abnormálně nízké teploty.

Po německých volbách panuje v Moskvě panika, Nord Stream 2 ale bude uveden do provozu, říká odborník Číst článek

S poklesem teplot se dodávky domácím zákazníkům koncem prosince zvýšily na 1,656 miliardy metrů krychlových denně, což je více, než činila průměrná denní produkce v prosinci. Gazprom uvedl, že kvůli uspokojení poptávky sáhnul do svých podzemních zásobníků. Odběr plynu ze zásobníků pak byl nejvyšší za pět let.

Rusko si může dovolit odebírat rekordní objem plynu ze svých zásob. Gazprom totiž v listopadu naplnil na zimu svá domácí úložiště na rekordní objem 72,6 miliardy metrů krychlových.