‚Víte, jak je těžké udat vlastní dítě? Ale udělala jsem to.‘ Matka útočníka z Gdaňsku požádala o odpuštění

Matka sedmadvacetiletého Stefana W., který je obviněn z vraždy gdaňského primátora Pawła Adamowicze, se za svého syna omluvila. A pro sebe požádala o odpuštění. „Ať nás někdo pochopí, on ublížil taky nám," řekla v rozhovoru pro polský list Gazeta Wyborcza. Tvrdí, že ještě před Stefanovým propuštěním z věznice a vražedným útokem varovala policii, že ji znepokojují synovy nálady a že je schopen provést něco nepředvídatelného. Varšava 12:53 21. ledna 2019

Oblíbeného politika pobodal útočník při charitativním koncertu v neděli 13. ledna, o den později třiapadesátiletý Paweł Adamowicz zraněním podlehl. Pachatel po útoku setrval na pódiu, nyní mu hrozí doživotí.

„Tolika lidem ublížil - primátorovi, jeho rodině, nám. Ale zůstávám matkou. Je to nejtěžší pocit, jaký si lze představit,“ řekla Gazetě Wyborcze žena, uvedená pouze jako Jolanta. Předpokládaný vrah primátora bývá médii označován pouze jako Stefan W.

O útoku se podle vlastních slov dozvěděla, když jí jeden ze synů zatelefonoval, že Stefan pobodal Adamowicze. „Začala jsem plakat, manžel také. Říkali jsme si, že to není možné,“ vylíčila. „Modlili jsme se, aby primátor přežil.“

Adamowicze osobně poznala jako vřelého a dobrého člověka. Vídávala ho na ulici, zdravili se. O tom, že nepřežil, se dozvěděla z televize. „Co teď bude?“ zeptala se prý dcery a obě se rozplakaly.

‚Neobviňujte mě, ani mé děti‘

Když před Stefanem varovala policii, doufala, že nebude propuštěn z vězení, nebo že ho budou sledovat.

Od policistů ale slyšela, že k tomu chybí důvod a že jen ohlásí její pochybnosti věznici. Později se s ní už nikdo nespojil. Až do chvíle, kdy policisté vpadli do bytu se zbraněmi v rukách.

„Absolvovala jsem resocializaci, chápala jsem, co se děje, ale když už syna propustili, neobviňujte prosím mě, ani mé děti. Co jsme měli dělat?“

Stefan po propuštění z vězení, kde si odpykal trest za přepady bank, podle matky s rodinou moc nekomunikoval; chápala to tak, že se stydí a že se cítí být ztracený; nejčastěji prý mlčel.

„Celou dobu si myslím, že se mi to zdá. Že se probudím a vše se vrátí do normálu,“ řekla. Podobně na tom byla před dvanácti lety, kdy zahynul její první muž. Ale o něm se jí zdálo, o Stefanovi sny nemá.

Řada nepravd

„Jako matka ho stále mám ráda. Jen si zoufám, že tolika lidem ublížil,“ řekla s pláčem. „Porodila jsem syna, který zabil člověka, a musím s tím žít. Ale nikdy se ho nezřeknu. Budu s tím utrpením až do konce života, i když syna jsem ztratila navždy. Na svobodě ho určitě už neuvidím.“

Většina toho, co se v médiích o Stefanovi tvrdí, není podle ní pravda: že někomu probodl ruku, že chtěl být velitelem koncentračního tábora, že ji bil, užíval drogy, vydíral a vymáhal výkupné. „Jsou to všechno lži. Je pravda, že se neučil. Skončil v šesté třídě, protože chodil za školu. Zjistili mu poruchy chování a emocí. Měl problémy, ale nebyl gangster,“ zdůraznila.

Kvůli tlaku médií se rozhodla používat jen příjmení druhého manžela. „Chodím po ulicích a stále myslím na tu tragédii. A že už nic nebude jako dřív,“ řekla.

„Myslím taky na to, co bude, jestli mě někdo pozná a spojí s tím, co udělal Stefan. Dozvěděla jsem se, že kolegyně v práci řekla, že jde o pověst pracoviště. Vzala jsem si dovolenou. Všichni se bojíme, že budeme potrestáni za Stefana. Ale co jsme měli udělat? Víte, jak je těžké udat vlastní dítě? Ale šla jsem na policii a řekla, že něco nepředvídatelného udělá,“ dodala.