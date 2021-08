Generál Petr Pavel: Zásadní chyba je, že koalice opustila Afghánistán dříve, než došlo k dohodě

V noci na pátek Tálibán dobyl třetí největší afghánské město Herát a také druhé nejlidnatější správní středisko Kandahár na jihu země. Hnutí v uplynulých hodinách dobylo další provinční metropole a aktuálně má pod kontrolou přesně polovinu z nich, tedy většinu území na severozápadě a jihu země. Mohou ještě zasáhnout západní spojenci? I na to ve vysílání Radiožurnálu odpovídal generál Petr Pavel, bývalý náčelník generálního štábu české armády. Praha 15:50 13. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generál Petr Pavel | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dá se říct, že především obsazení Kandaháru znamená pro Tálibán dosud nejdůležitější triumf v té nynější ofenzívě?

Je to samozřejmě velký symbol. Pro Tálibán je to posilou, a pro zbytek Afghánců je to signál, ze hnutí má skutečně potenciál ovládnout celou zemi.

Podle zpravodajky BBC v Kábulu jsou tím rychlým postupem radikálů zaskočeni i obyvatelé hlavního města. Přiblížil se v posledních hodinách i jeho pád? Například list Wall Street Journal cituje nejnovější odhady amerických zpravodajských služeb, které dávají Kábulu už jenom měsíc.

Já si netroufám hodnotit, kolik dní zbývá Kábulu. Afghánská vláda stále ještě deklaruje, že je schopna zemi bránit, i když už o tom panují všeobecné pochybnosti. Každopádně vývoj situace tak, jak ho vidíme teď, je jednoznačně selháním úsilí mezinárodní koalice vedené Spojenými státy. Koalice se mylně domnívala, že Tálibán dodrží své sliby a dohodne se s afghánskou vládou na mírovém uspořádání. Myslím si, že zásadní chyba je, že koalice opustila zemi ještě předtím, než k té dohodě došlo.

Těch faktorů, které se na tomto vývoji podílejí je samozřejmě celá řada. Mohl se na tom podílet špatný odhad afghánské vlády a západních spojenců o tom, jaký odpor budou klást Tálibánu kmenoví vůdci, zvláště ti na severu země?

To zásadní je, že se v rámci posledních let podcenilo, že vnímání afghánské identity jako národa je mnohem nižší než to založené na kmenech a etnikách. Tálibán je primárně paštunský, reprezentuje minimálně třetinu afghánské populace, i proto má takovou podporu. Zatímco afghánská národní armáda, přestože se jmenuje národní, se opravdu necítí být silou, která by chtěla bránit celý Afghánistán. Ukazuje se to na morálce vojáků, kteří dnes tak snadno opouštějí své pozice, často opouštějí i techniku a vzdávají se Tálibánu.

Afghánský prezident ve středu vyměnil náčelníka generálního štábu, na jeho místo jmenoval vrchního velitele speciálních komand. Ty se fakticky jako jediné snaží zbrzdit postup Tálibánců. Mohou jakkoliv ještě zasáhnout západní spojenci, kteří svoje vojska z Afghánistánu stáhli?

Já si myslím, že za současné situace by to bylo velice problematické, protože po oficiálním oznámení stažení všech sil by opětovné vyslání bojových jednotek bylo rozhodně vnímáno jako intervence, která nemá žádnou právní podporu. Takže za takové situace by to bylo velice komplikované. Ty tři tisícovky amerických vojáků, které jsou v zemi deklarovány, jsou vyslání spíše pro usnadnění odsunu civilistů ze západních zemí do zemí jejich původu. Ale ne proto, aby stály po boku afghánské národní armády a bojovaly proti Tálibánu.

Západní státy aktuálně mimo evakuaci svých občanů, také nabízejí útočiště Afgháncům, kteří pomáhali aliančním sílám například jako tlumočníci. V tomhle směru jsem zaznamenal například kritické hlasy na adresu britské vlády, že nepostupuje příliš rychle. Podobné výtky zněly i vůči české vládě, včera ovšem ministerstvo obrany sdělilo, že vybralo tlumočníky, kterým poskytne pomoc. A to primárně finanční, případně převoz do Česka. Jak hodnotíte vy postup českých úřadů v téhle věci?

Já musím říct, že pro mě je to určitým způsobem zklamání, protože ten proces se táhne roky. Byl dlouhou dobu u ledu. Situace v Afghánistánu se velice rychle vyvíjí. Předpokládal bych tak, že u lidí, které máme prověřené, o kterých víme, že loajálně spolupracovali po dlouhou dobu a že jim reálně hrozí nebezpečí ztráty života včetně jejich rodinných příslušníků, budeme skutečně jednat v řádě dnů. A ne týdnů, ne-li týdnů a měsíců.