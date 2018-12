OBRAZEM: Válečný hrdina, politik a otec. Připomeňte si život George Bushe staršího

George Bush starší při schůzce se sovětským vůdcem Michajlem Gorbačovem v roce 1991 | Foto: Rick Wilking | Zdroj: Reuters



Ve věku 94 let zemřel bývalý americký prezident George Bush starší. Oznámil to mluvčí jeho rodiny, podle něhož 41. prezident USA zemřel v pátek krátce po 22.00 místního času (v sobotu nad ránem SEČ). Bush starší byl v úřadu v letech 1989 až 1993, kdy se v Evropě hroutily komunistické režimy. Byl prvním americkým prezidentem, který přijel po revoluci do Československa, a to přesně rok po listopadových událostech.