Zvláštní letecká mise 41. Prezidentský speciál přepravil ostatky George Bushe staršího do Washingtonu

Bushovo tělo v pondělí nejprve převezla smuteční kolona z houstonského pohřebního ústavu na Ellingtonovo letiště, kde se za přítomnosti exprezidentových potomků včetně jeho syna George mladšího, rovněž někdejšího prezidenta, konala krátká pietní ceremonie. Té se zúčastnila asi stovka pozvaných hostů.

Následně čestná stráž naložila rakev na palubu letounu, který poté i s Bushovou rodinou odletěl na Andrewsovu základnu, kde přistál po zhruba třiapůlhodinovém letu odpoledne místního času (krátce před 21.30 SEČ).

Na palubě letounu byl i Bushův labrador Sully. Ten někdejšímu prezidentovi, který byl poslední roky odkázán na kolečkové křeslo, od letošního roku pomáhal jako asistenční pes. Ve službě bude pokračovat jako asistent zraněným vojákům.

Special Air Mission 41

Na poslední Bushovu cestu do Washingtonu poskytl současný šéf Bílého domu Donald Trump své prezidentské letadlo. To, pokud je na palubě úřadující hlava Spojených států, nese volací znak Air Force One. Nynější let byl označen Special Air Mission 41 (Zvláštní letecká mise 41), což odkazuje na fakt, že Bush starší byl 41. americkým prezidentem.

Letadlo se zesnulým exprezidentem na přistávací ploše přivítali nastoupení námořníci a příslušníci letectva. AP napsala, že námořníci byli povoláni z letadlové lodě USS George H. W. Bush, která nese exprezidentovo jméno.

Po příletu se na základně konala pietní ceremonie, další je pak plánována v rotundě Kapitolu. Zde bude rakev zahalená americkou vlajkou vystavena od pondělního pozdního odpoledne místního času (23.00 SEČ) do středečního dopoledne (16.00 SEČ).

Ve středu, kdy USA uctí Bushovu památku státním smutkem, se ve washingtonské Národní katedrále uskuteční státní pohřeb, po kterém bude rakev letecky přepravena zpět do Houstonu. Státního pohřbu se zúčastní i Trump, který měl s Bushovou rodinou napjaté vztahy.

Lokomotiva 4141

Ještě ve středu bude rakev vystavena v houstonském episkopálním kostele svatého Martina, kde se ve čtvrtek uskuteční další smuteční obřad. Následně bude rakev přepravena vlakem z Houstonu do College Station, kde jsou v kampusu vysoké školy A&M University na pozemku Bushovy knihovny pohřbeny exprezidentova letos zesnulá manželka Barbara a dcera Robin, která zemřela v dětském věku v roce 1953. Po obřadu, který je plánován na čtvrteční odpoledne místního času (23.15 SEČ) bude Bush uložen po jejich boku.

Smuteční soupravu z Houstonu povede lokomotiva s číslem 4141, kterou společnost Union Pacific zařadila v říjnu 2005 do služby na počest Bushe staršího. Lokomotiva vzdává hold 41. prezidentovi USA nejen svým číslem, ale také barevným vyvedením, které je bílomodré.