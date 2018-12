Pohřbu Bushe staršího se zúčastní i Trump. Na den předtím vyhlásil státní smutek

Zesnulý americký exprezident George Bush starší bude mít státní pohřeb ve washingtonské katedrále, kterého se zúčastní i současná hlava státu Donald Trump s manželkou Melanií. Oznámila to v sobotu mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Pohřben bude ve čtvrtek vedle své ženy Barbary na pozemku jeho prezidentské knihovny v texaském městě College Station. Na středu 5. prosince Trump vyhlásil den státního smutku. Washington 6:57 2. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý americký prezident George Bush starší na fotografii z roku 2012 | Foto: Donna Carson | Zdroj: Reuters

Jednačtyřicátý prezident Spojených států zemřel v pátek večer v Houstonu ve věku 94 let.

Hlavním bodem smutečních ceremonií ve Washingtonu bude bohoslužba v tamní Národní katedrále, které se zúčastní i prezident Trump a první dáma. Piety se budou konat také v Houstonu a v texaském městě College Station, kde sídlí Bushova prezidentská knihovna.

OBRAZEM: Válečný hrdina, politik a otec. Připomeňte si život George Bushe staršího Číst článek

Na pozemku knihovny, která se nachází v kampusu univerzity Texas A&M, pak bude Bush uložen do rodinného hrobu. V něm spočívá jeho manželka Barbara a také jejich dcera Robin, která v roce 1953 ve třech letech podlehla leukemii.

Trump vyhlásil na středu den státního smutku a nařídil, aby všechny státní úřady zůstaly ten den kvůli památce zesnulého exprezidenta zavřené. Týká se to i newyorské akciové burzy. Výjimkou budou jen úřady, které mají v gesci národní bezpečnost a obranu země. Prezident také nařídil, aby vlajky před vládními budovami v USA i v zahraničí zůstaly po dobu 30 dní stažené na půl žerdi.

Žantovský: Role Bushe staršího při sjednocení Evropy byla rozhodující. S Havlem si padli do oka Číst článek

Vedení amerického Kongresu oznámilo, že rakev s Bushovým tělem bude vystavena v rotundě washingtonského Kapitolu od pondělního večera do středečního rána. Trump oznámil, že Bushovo tělo dopraví do Washingtonu prezidentský letecký speciál Air Force One.

Trumpova účast na Bushově pohřbu se dala očekávat, ale přesto má tato zpráva podle agentury AFP určitou váhu s ohledem na to, že současný prezident a bývalý prezident Bush měli poněkud napjaté vztahy.

Bushova rodina například kritizovala Trumpovu rétoriku během volební kampaně i jeho způsob řízení země. Letos zesnulý republikánský senátor John McCain si kvůli výhradám vůči Trumpovi jeho účast na svém pohřbu výslovně nepřál.

V USA se naposledy konal státní pohřeb bývalého prezidenta v prosinci 2006, kdy se země loučila s Geraldem Fordem. O dva roky předtím se konalo poslední rozloučení s Ronaldem Reaganem.