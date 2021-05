Chauvin, Kueng, Lane a Thao. Expolicisté z kauzy Floyd čelí novým obviněním na federální úrovni

Federální velká porota vznesla obvinění proti čtyřem bývalým policistům města Minneapolis, kteří byli u loňské smrti George Floyda, za údajné porušení jeho ústavou daných práv. Svým počínáním při zatýkání neozbrojeného černocha porušili jeho právo být ušetřen neopodstatněné vazby a nepřiměřeného násilí ze strany policie, píše se v nově odtajněném soudním podání. Podle agentury AP hrozí na základě federální občanskoprávní žaloby vysoké tresty. Minneapolis (USA) 19:18 7. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Derek Chauvin (vlevo nahoře), J. Alexander Kueng (vpravo nahoře), Tou Thao (vlevo dole) a Thomas Lane, čtyři bývalí policisté města Minneapolis čelí kvůli smrti Geroge Floyda novým, tentokrát federálním obviněním | Foto: Hennepin County Sheriff's Office | Zdroj: Reuters

Derek Chauvin a jeho bývalí kolegové Alexander Kueng, Thomas Lane a Tou Thao byli už loni obviněni prokuraturou ve státě Minnesota z vraždy, respektive napomáhání vraždě, a to v návaznosti na zásah, který vyvolal protesty po celých Spojených státech.

Chauvina, který Floydovi několik minut klečel na krku, nedávno porota uznala vinným ve všech bodech obžaloby, státní proces se zbylými třemi expolicisty má začít v srpnu.

Páteční krok velké poroty znamená, že všichni čtyři by mohli čelit dalšímu ostře sledovanému trestnímu procesu, píše zpravodajský web Axios. Velká porota je mechanismus používaný federálními úřady při vyšetřování či stíhání těžkých zločinů, přičemž jde o skupinu občanů, která je oprávněná k vydávání obsílek a posuzování možných obvinění.

Podle AP vznesení federálních obvinění v případě smrti se zapojením policie znamená, že prokurátoři jsou přesvědčeni, že policista při jednání ve jménu zákona někomu záměrně odepřel jeho ústavou garantované právo.

„To je vysoký právní standard. Nehoda, špatný úsudek či prostá nedbalost na straně strážníka nestačí jako základ pro federální obvinění,“ dodává AP.

Páteční vydané písemné obvinění mimo jiné uvádí, že všichni čtyři účastníci osudného zásahu z loňského května „viděli George Floyda, jak leží na zemi a zjevně potřebuje lékařskou péči, a záměrně Floydovi odmítli pomoct“.

Hrozí i trest smrti

Další bod se týká Thaa a Kuenga a skutečnosti, že nezasáhli, když Floyd ztrácel vědomí, zatímco jej Chauvin tlačil k zemi. To vše prý v součtu s počínáním Chauvina způsobilo zatýkanému „tělesnou újmu a smrt“.

Zásah proti šestačtyřicetiletému černochovi spustilo podezření prodavače v samoobsluze, že Floyd zaplatil za cigarety falešnou bankovkou. Když chtěli policisté muže dostat do svého vozu, začal být Floyd, v jehož těle se pak našly stopy drog, rozrušený.

Strážníci pak spoutaného muže přitlačili tváří k zemi a v této pozici jej drželi i poté, co přestal jevit známky života. Zdravotníkům už se Floyda nepodařilo oživit.

Média informují, že Chauvina v pátek velká porota obvinila také v souvislosti se zákrokem z roku 2017, kdy strážník zadržel čtrnáctiletého chlapce. Podle regionálního listu Star Tribune soudní dokumenty ukazují, že Chauvin tehdy dospívajícího udeřil svou svítilnou, načež jej chytl za krk a udeřil jej znovu.

Federální občanskoprávní obvinění může následovat doživotní vězení a dokonce i trest smrti, takovéto verdikty ale padají naprosto výjimečně, napsala AP.

Bývalí strážníci z Minneapolisu by zřejmě dostali mnohem mírnější tresty, budou-li odsouzeni, v případě Chauvina by se nicméně mohlo jednat i o 15 nebo 20 let odnětí svobody, řekl profesor práv a bývalý prokurátor Mark Osler. Federální trest by se však podle Oslera nepřičítal k tomu státnímu a běžel by souběžně.