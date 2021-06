Za vraždu Floyda žádá prokuratura pro Chauvina 30 let vězení. Obhajoba navrhuje alternativní trest

Prokuratura amerického státu Minnesota požaduje za vraždu George Floyda 30 let vězení pro bývalého policistu Dereka Chauvina. Jeho obhájci naopak požadují, aby dostal alternativní trest a směl ho vykonávat probační formou mimo vězení. Vyplývá to z dokumentů, které obě strany podaly k soudu před vynesením výše trestu. Minneapolis (USA) 6:48 3. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kresba ze soudu s bývalým policistou Derekem Chauvinem zachycuje obžalovaného, jak sleduje záběry ze zásahu proti Georgi Floydovi | Foto: Jane Rosenberg | Zdroj: Reuters

Chauvinovi obhájci argumentují tím, že dosud nebyl nikdy trestaný a že by se ve vězení mohl stát terčem násilí. Obhajoba také tvrdí, že bývalý policista je produktem nefunkčního systému.

Chauvin, Kueng, Lane a Thao. Expolicisté z kauzy Floyd čelí novým obviněním na federální úrovni Číst článek

Žalobci naopak žádají, aby Chauvin strávil ve vězení 30 let, což by podle nich odpovídalo dopadu brutální vraždy, jak čin označují, na Floydovu rodinu i celou Ameriku.

Stát Minnesota pro odsouzené za vraždu druhého stupně bez kriminální minulosti doporučuje maximálně 15 let vězení. Soudce Peter Cahill ale minulý měsíc dospěl k závěru, že smrt Floyda provázely přitěžující okolnosti. To mu umožňuje vyměřit Chauvinovi trest vyšší a to až 40 let.

Výši trestu vynese v Minneapolisu za tři týdny, 25. června.

Nesprávné posouzení i verdikt v rozporu se zákonem. Obhájce expolicisty Chauvina požádal o nový proces Číst článek

Porota v dubnu bývalého policistu shledala vinným ze dvou různě závažných obvinění z vraždy a ze zabití. Podle zákonů státu Minnesota nicméně dostane trest pouze za nejzávažnější zločin.

Chauvin byl loni v květnu jedním ze čtyř policistů, kteří byli přivoláni kvůli podezření majitele místní samoobsluhy, že šestačtyřicetiletý recidivista Floyd zaplatil falešnou bankovkou.

Floyd zemřel poté, co mu běloch Chauvin při zatýkání devět a půl minuty klečel na krku, i když si Floyd stěžoval, že nemůže dýchat.

Případ vyvolal rozsáhlé protesty proti rasismu a policejnímu násilí v USA i jinde ve světě.