Historický trest pro amerického policistu. ‚Dosáhli jsme určité míry odpovědnosti,‘ říká právník Floydových

Dvaadvacet a půl roku ve vězení, ale při dobrém chování zřejmě jen patnáct. To je trest za vraždu Afroameričana George Floyda pro bývalého policistu Dereka Chauvina. Ten se ještě může odvolat a v pátek poprvé promluvil. V Americe jde o výjimečný trest pro policistu za vraždu černocha a je i vyšší než se obvykle ve státě Minnesota v podobných případech uděluje. Obžaloba i Floydova rodina vzhledem k okolnostem žádaly 30 let. Od stálého zpravodaje Minneapolis 11:31 26. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rodina George Floyda u soudu v Minneapolisu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Na trávník před soudní budovu v Minneapolisu kdosi položil velké červené rádio. Kolem něj se shlukly desítky lidí, kteří jako za starých časů napjatě poslouchali rozhlasový přenos, v tomto případě emotivní projevy členů rodiny George Floyda, a čekají na rozhodnutí soudce Petera Cahilla.

Trest zní dvacet dva a půl roku vězení – o deset víc, než je obvyklé doporučení státu Minnesota v podobných případech. Soudce uvedl, že Chauvin zneužil důvěru vkládanou v úřední osoby a jednal vůči Floydovi obzvlášť krutě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Emoce obou stran v závěru první části celosvětově sledovaného případu zaznamenal v Minneapolisu americký zpravodaj Jan Kaliba

V parku před soudní síní, kam po chvíli přicházejí Floydovi právníci a příbuzní, vyvolal trest rozpačité reakce.

„Tohle je nejdelší trest pro policistu v historii státu Minnesota. Jenže neměla by to být výjimka, když kvůli policejní brutalitě zemře černoch. Mělo by to být normální,“ burácí advokát Benjamin Crump.

„Skutečná spravedlnost v Americe nastane, až se černošští muži a ženy a další menšiny nebudou muset bát, že je policie zabije jen kvůli barvě kůže. Čeho jsme teď dosáhli, to je určitá míra odpovědnosti. Rodina chtěla maximální trest a je tu ještě federální proces, kde o to stále usilujeme.“

Lidé, co přišli k budově soudu vyslechnout rozhodnutí o výši trestu pro Dereka Chauvina, volí rozhlasovou formu, společný poslech přenosu ze soudní síně pic.twitter.com/Gvh0QKuQbd — Jan Kaliba (@JanKaliba) June 25, 2021

Chauvin poprvé promluvil

V soudní síni v pátek poprvé od začátku procesu veřejně promluvil i sám odsouzený Derek Chauvin. Než zazněla výše trestu, krátce projevil soustrast Floydově rodině.

Ještě předtím na synovu obranu promluvila u soudu Carolyn Pawlentyová, Chauvinova matka. „Veřejnost se nikdy nedoví, jak je to milující a starostlivý člověk. Má velké srdce a vždy mu záleželo na druhých víc než na sobě. Není takový, jak ho veřejnost, média a žalobci vykreslují. Jako rasistu,“ uvedla v slzách.

„Teď ho neuvidím, nebudu ho moci obejmout. A až vyjde z vězení, já ani jeho otec už tu zřejmě nebudeme. Dereku, chci, abys věděl, že jsem vždycky věřila v tvou nevinu a to nikdy nezměním,“ dodala.

U soudu teď mluví matka Dereka Chauvina: “Je to dobrý člověk. Ne takový, jak ho vykreslila média a žalobci. Dokonce jako rasistu. Dereku, vždy budu věřit v tvou nevinu. Slibuju, že budu silná. Prosím, buď i ty. Pamatuj, že jsi můj oblíbený syn.” — Jan Kaliba (@JanKaliba) June 25, 2021

„Když jsem slyšel mluvit jeho matku – a já respektuju každou, která se zastává svého syna – připomnělo mi to, že George Floyd volal svou matku, když na něm Chauvin klečel. Je to tedy její syn Derek, kdo – jak se zdá – nerozumí poutu mezi matkou a synem,“ reagoval po vynesení trestu přední černošský pastor a aktivista Al Sharpton.

Philonise Floyd, Georgův bratr, Chauvinově matce vzkázal, že ona svého syna stále může vidět v podstatě kdykoli. „Všichni milujeme své blízké. Ale to, že já už nikdy znovu nespatřím svého bratra, je horší. Georgeova dcera Gianna bude vyrůstat bez táty, nezatancuje si s ním při promoci. Proto se musíme všichni postavit za to, co je správné,“ prohlásil.

„Děkuju všem aktivistům. Těch případů je hodně. Nejen na černošských životech, ale na všech životech záleží. Musíme dál bojovat a nepodlehnout uspokojení, jinak se na to zapomene.“

22,5 roku pro Chauvina

- poprvé promluvil a projevil soustrast



Floydova rodina

- rozpačitá-od “vítězství” po častější “toto není spravedlnost”



- děkovala aktivistům celého světa a vyzývá k pokračování tlaku na změny v práci policie



- bratr GF Philonise: “All Lives Matter” pic.twitter.com/S3ZPnObD1P — Jan Kaliba (@JanKaliba) June 26, 2021

Chauvina čeká ještě pokračování u federálního soudu, tentokrát neveřejně. Oba procesy mají ještě před sebou i kolegové bývalého policisty, kteří u smrtelného zásahu proti Georgi Floydovi asistovali.