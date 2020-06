Během týdne protestů v USA zatkla policie víc než 11 tisíc lidí. Nejvíc v Los Angeles, ukazuje bilance

V mládí to byl talentovaný sportovec, vynikal zejména v americkém fotbalu a basketbalu. Podle Washingtonové Floyd školu nedokončil a začal se věnovat hudbě v hiphopovém uskupení Screwed Up Click . Když se mu nedařilo v Houstonu najít práci, odstěhoval se do Minneapolisu, řekla.