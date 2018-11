Bývalý člen Trumpova týmu v pondělí nastoupí na 14 dní do vězení. Odklad soud odmítl

Bývalý člen volebního štábu současného amerického prezidenta Donalda Trumpa, právník George Papadopoulos, musí v pondělí nastoupit na 14 dní do vězení za lhaní při vyšetřování údajného ruského vměšování do amerických prezidentských voleb, jak bylo již dříve stanoveno. Papadopolous doufal, že by vykonání rozsudku mohl být odloženo a nakonec i případně zrušeno, federální soudce Randolph Moss to ale v neděli odmítl, informovala agentura Reuters.

Washington 23:45 25. listopadu 2018