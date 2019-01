Propaganda o Sorosovi přestává fungovat, říká student zadržený při protestech v Maďarsku

V Maďarsku se protestuje z několika důvodů. Tím hlavním je zřejmě novela zákoníku práce, takzvaného „otrockého zákona“, která umožňuje, aby zaměstnanci odpracovali až 400 přesčasových hodin místo dosavadních 250. Demonstruje se také za svobodnou justici, a to z toho důvodu, že strana Fidesz chce vytvořit soustavu správních soudů, které mají řešit případy, jichž se účastní stát. Nové soudy mají být vyňaty ze současného systému soudnictví a hlavní slovo při jmenování klíčových soudců připadne vládě.

Co se přesně v Budapešti stalo, že jste skončil na dva dny ve vazbě?

V den, kdy se schválil zákon, který prodlužuje přesčasy, byly v Maďarsku protesty větší. Před parlament v Budapešti přišli většinou mladí, naštvaní lidé. Během toho dne nastaly potyčky s policií. To bylo asi poprvé od roku 2006, kdy policisté proti demonstrantům zakročili se slzným plynem.

Později v noci už to bylo klidnější. Chystal jsem se domů, ale policie naposledy zaútočila proti davu, zatkla mě a odvezla na policejní stanici.

Máte obavy z toho, že byste mohl skončit v maďarském vězení?

Samozřejmě, že mám obavy, protože vím, jaká je v Maďarsku situace. Pochybuji o tom, jak nezávislá je tamější justice.

Jak se policie chová k účastníkům demonstrací?

Maďarská policie se dlouhodobě snaží být klidná a vše deeskalovat. Teď ale poprvé po dvanácti letech zakročila i slzným plynem. Myslím si, že trochu zazmatkovali, protože tam byl větší a hlavně naštvaný dav. Ke mně se pak chovali dobře.

Máte dvojí občanství – původem jste z Belgie, později jste žil v Kanadě. Proč jste šel studovat na Středoevropskou univerzitu do Maďarska?

Dlouhodobě se zabývám střední a východní Evropou. Studoval jsem to na univerzitě v Kanadě. Pak jsem se naučil středoevropské a východoevropské jazyky. Mluvím polsky, česky, rusky a maďarsky. Rozhodl jsem se studovat na Středoevropské univerzitě, protože jsem se dozvěděl, že je tam pro studenty dobrá finanční podpora, a protože je v regionu, který mě zajímá.

Středoevropská univerzita se bude z politických důvodů stěhovat z maďarské metropole do Vídně. Univerzitu založil v roce 1991 americký miliardář maďarského původu George Soros a není tajemstvím, že právě tohoto muže považuje premiér Viktor Orbán za svého úhlavního nepřítele. Co v Maďarsku vyvolává jméno Soros? I vy sám jste byl totiž po zatčení označený provládními médii za Sorosova aktivistu…

Společnost je hodně rozdělená. Část lidí si opravdu myslí, že ten muž stojí za veškerým zlem ve světě. Další část populace se směje. Myslím si, že ta propaganda už moc nefunguje. Fungovalo to během migrační krize, kdy se zdálo, že se opravdu děje něco výjimečného. Teď už je ale části lidem jasné, že Soros nechce lidem prodloužit přesčasy. To je jasné, že je to vláda, která se tak rozhodla. Soros nemůže za to, že jsou platy v Maďarsku nízké a nerostou.

Bojuje se i za veřejnoprávní média, na která má vliv vláda. Dá se říct, co podle vás vadí velké části maďarské společnosti v současné době nejvíc?

Otázky, které se týkají nezávislosti soudů, svobody médií a demokracie, nemalou část společnosti vůbec nezajímají. Zákon o přesčasech ale hodně lidí štve, protože se jich to nejvíc dotýká. Je to ta práce, která jim neumožňuje důstojně žít.

Celý rozhovor s Adrienem Beauduinem studující v Maďarsku vznikl pro Radio Wave, stanici Českého rozhlasu.

Student Adrien Beauduin se podílí na současných protestech v Maďarsku. S několika dalšími lidmi ho na jedné z nich zadržela policie. | Foto: Barbora Linková | Zdroj: Český rozhlas