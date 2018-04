Je jedno, kam se přesune, v boji se Sorosem nepolevím, prohlásil Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek prohlásil, že boj proti liberální ideologii prosazované společností amerického finančníka George Sorose bude pokračovat bez ohledu na to, kam se jeho nadace Open Society Foundation (OSF) přesune. Nadace podle rakouského listu Die Presse oznámila, že přesune svou odbočku z Budapešti do Berlína, kde by nová odbočka měla být otevřena v létě.

