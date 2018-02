'Chce zastavit brexit,' kritizovala média Sorose. V reakci přislíbil další miliony na podporu EU

Americký podnikatel George Soros slíbil v přepočtu další skoro tři miliony korun britské kampani na podporu Evropské unie. Investor to podle deníku Guardian označil za odpověď na kritické články některých britských médií. List Daily Telegraph Sorose obvinil z přípravy tajného plánu na zastavení brexitu. Podnikatel už dřív proevropské skupině Best for Britain daroval v přepočtu téměř 12 milionů korun.

