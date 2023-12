Sexuální obtěžování a oplzlé výroky. Francouzská televize zveřejnila záběry Depardieua z cesty do KLDR

Francouzská veřejnoprávní televize odvysílala zatím nezveřejněné záběry z cesty herce Gérard Depardieu do Severní Koreje v roce 2018. Francouzský herec na snímcích obtěžuje ženy vulgárními a oplzlými výroky. Nevybíravě se vyjadřuje i o jedné nezletilé dívce. Paříž 17:54 8. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzská veřejnoprávní televize odvysílala zatím nezveřejněné záběry z cesty herce Gérard Depardieu do Severní Koreje v roce 2018 | Foto: Lucie Choquet | Zdroj: Reuters

Snímky jsou z roku 2018, kdy byl Gérard Depardieu na cestě v KLDR. Tam přijel na 70. výročí komunistické diktatury. V KLDR s ním natáčel spisovatel a režisér Yann Moix a natočil tam zhruba 18 hodin materiálu, ze kterých pak vytvořil dokument dlouhý 2,5 hodiny.

Záběry, které ve čtvrtek večer zveřejnila francouzská veřejnoprávní televize, v tom dokumentu samozřejmě nejsou z důvodu, že se Gérard Depardieu v těchto pasážích chová velmi nevybíravě a oplzle. V přítomnosti žen mluví o svém přirození a o pohlavních orgánech žen. Sexuálně se vyjadřuje i o nezletilé dívce, která zrovna jede na koni.

“J’ai une poutre dans le caleçon !”



#ComplementDenquete a récupéré des images jamais dévoilées de Gérard Depardieu lors d’un voyage en Corée du Nord en 2018.



L'acteur a multiplié les commentaires obscènes à l’encontre des femmes qu’il croise.



▶️ Ce soir à 23h sur France 2 pic.twitter.com/dtOrb2AHF3 — Complément d'enquête (@Cdenquete) December 7, 2023

Podle jednoho z tvůrců pořadu jim tyto snímky nabídla tisková agentura. Samotný režisér Yann Moix tvrdí, že mu snímky někdo ukradl a chce se tedy soudit.

Toto chování Depardieua ale není pro Francii úplně překvapení. Například filmový režisér Fabien Onteniente potvrdil, že musel při natáčení snímku Turf z roku 2013 Depardieua několikrát napomínat, protože osahával ženy. Ale i z výpovědi tohoto režiséra je znát, že řada lidí ve francouzském filmovém průmyslu jeho chování tolerovala. Depardieu měl jakýsi status filmového krále a byl do jisté míry nedotknutelný.

Věci se ale ve Francii mění. Investigativní server Mediapart letos na jaře vyzpovídal asi třináct žen, které tohoto francouzského herce obvinily ze sexuálního obtěžování, které se odehrávalo při různých natáčeních mezi mezi lety 2004 až 2022. Herečka Charlotte Arnouldová herce jako první obvinila ze sexuálního obtěžování, ze znásilnění a jako druhá se přidala i další herečka Hélène Darrasová.

Depardieu většinou všechno řeší přes právníky a odmítá, že by se tímto způsobem choval k ženám. Letos v říjnu ale napsal vyjádření do deníku Le Figaro. Uvedl zde, že nikdy nezneužil ženy. Popisoval, že ublížit ženě by pro něj bylo jako kopat do břicha vlastní matku.

Mluvil také o tom, že za ním ze své vlastní vůle jednou přišla žena „takovým ladným krokem“ do jeho bytu, a potom tvrdila, že byla znásilněná. Článek Depardieu zakončil tím, že není násilník ani sexuální predátor.