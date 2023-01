Putin ztrácí trpělivost, proto povolal Gerasimova. Dochází k mocenským bojům, soudí politický geograf

Novým velitelem ruských jednotek nasazených na Ukrajině se stal náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov. Nahradil tak Sergeje Surovkina, který se stal jeho zástupcem. Podle ruského ministerstva obrany to má zvýšit efektivitu řízení bojů na Ukrajině. „Gerasimov je autorem koncepce celé války a nemyslím si, že by v tuto chvíli byl schopen přinést něco nového,“ tvrdí Libor Jelen, politický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Moskva 15:49 12. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náčelník generálního štábu ruských ozbrojených sil Valerij Gerasimov | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Britské ministerstvo obrany na twitteru v komentáři k této personální změně napsalo, že to ukazuje na významný posun v přístupu ruského prezidenta Vladimira Putina k řízení války a také přiznání vážnosti potíží, kterým Rusko čelí. Interpretujete to stejně?

Je to součást jakýchsi rošád, které sledujeme po celou dobu vedení války. Vyplývá to z nespokojenosti s dosavadními výsledky toho, jak si ruská armáda počínala. Valerij Gerasimov je mužem, který byl od počátku u příprav války a je také autorem vlastní doktríny i celé koncepce vedení války.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kdo je Valerij Gerasimov? Odpovídá politický geograf Libor Jelen

Teď na něj spadne tíha odpovědnosti za to, co se odehrává na východě. Myslím, že Vladimir Putin ztrácí trpělivost. A myslím, že dochází k mocenským bojům. Jak v Kremlu, tak v samotné ruské armádě je určité napětí a toto je jeden z dalších kroků, kterými si má upevnit moc jedna z klik.

Co může tato změna ve vedení ruské armády přinést? Předpokládám, že i jako náčelník generálního štábu měl Gerasimov zásadní vliv na ruskou strategii.

Změnu neočekávám. Myslím, že hlavním motivem je ztráta důvěry a možná i trpělivosti se Sergejem Surovkinem. Možná i trochu upozadění jeho vlivu v rámci ruské armády a celé mocenské struktury.

ONLINE: Ukrajinská armáda tvrdí, že u Soledaru zlikvidovala přes 100 ruských útočníků Číst článek

Gerasimov je ale od počátku autorem koncepce celé války a nemyslím si, že by v tuto chvíli byl schopen přinést něco nového. Myslím, že ruská armáda nemá příliš intelektuální kapacitu na to změnit dosavadní chod války.

Sedmašedesátiletý Valerij Gerasimov je náčelníkem ruského generálního štábu od roku 2012. Co obsahuje jeho doktrína?

Vychází z teoretických koncepcí vedení válek. Nepřinesl úplně nic světoborného, spíš jenom zavedl určitou koncepci moderního vedení války do ruské armády a pak se to využilo na Ukrajině.

V podstatě jde o využití propojení válečných operací s dalšími aktivitami politickými, ekonomickými, diplomatickými, informačními, humanitárními.

To jsme mohli sledovat už v první fázi války na Ukrajině v roce 2014, kdy ruská armáda začala obsazovat Krym takzvanými zelenými mužíky. To byl přesně ten způsob hybridního vedení konfliktu, kdy armáda útočí na cizí stát, aniž by dopředu odkryla karty.

Boje o Bachmut a Soledar jsou nejkrvavější od začátku války, řekl šéf kanceláře Zelenského Číst článek

Na jaře se spekulovalo, že byl Valerij Gerasimov na Ukrajině zraněn při útoku ukrajinských sil. Západní média následně rozebírala, že chyběl na vojenské přehlídce na Rudém náměstí. Jsou k tomu nějaké věrohodné zprávy?

Přiznám se, že bych jen přiživoval spekulace. Ruská strana nikdy nevyvrátila, ani nepotvrdila, co se stalo. Patrně byl zraněn při ukrajinském útoku na město Izjum a následně se zřejmě léčil, ale ani toto nebylo potvrzeno.

Můžeme k tomu dát spekulativní výklad, že v tu chvíli docházelo k oslabování jeho pozice v mocenské hierarchii. Ale myslím si, že i vzhledem k tomu, jak se to dále vyvíjelo, by to byly opravdu jen spekulace.

Můžete shrnout, jaká je aktuálně situace na frontě a kde jsou nejtěžší boje?

V tuto chvíli nejtěžší boje probíhají v Doněcké a Luhanské oblasti, konkrétně u souměstí Soledar a Bachmut, kde ruská armáda velmi intenzivně útočí. Zároveň ukrajinská armáda provádí ofenzivu trochu severněji v Luhansku kolem města Svatove.

Ale ani další oblasti nejsou úplně v klidu. Jak Záporožská, tak Chersonská oblast zažívají útoky ruské armády i ukrajinskou protiofenzivu. A neměli bychom zapomínat ani na to, že ruská armáda dennodenně útočí na ukrajinská města raketovými nálety.